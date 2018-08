Stáhne si Slavia Matouška? Trpišovský: Máme extrémní marodku, hodil by se

„Téma Matouška trošku probíráme vzhledem k tomu, v jakém jsme stavu a kolik zápasů nás čeká,“ připustil trenér Jindřich Trpišovský, že se mladý záložník může stěhovat dřív.

Slavii čeká Evropská liga.

„Sledujeme ho průběžně, pokaždé někdo jeho zápas vidí, i já jsem ho pozoroval.“

Matoušek je postrach, v šesti kolech ligy nasázel čtyři góly, ten poslední v sobotu proti Liberci, a tři připravil. „Daří se mu, hraje pravidelně, má první ligovou sezonu. Svojí typologií, současnou formou a produktivitou by se nám hodil,“ doznal kouč Slavie. „Jenže to je citlivé. Musíme myslet i na toho kluka, co je nejlepší pro něj.“

A taky musí příbramský boss Jaroslav Starka svolit k předčasnému odchodu talentu, za který Slavia vysázela 40 milionů korun, ale nechala ho u Litavky ještě hostovat. „Jak ho přemluvit, netuším. To je na jiných lidech. Mám svých starostí dost,“ odfoukl si Trpišovský.

Ty starosti mu přidělává zdravotní stav hráčů, chybí mu skoro celá jedenáctka od Jugase přes Deliho po Zmrhala. „Situace je extrémní. S Pokorným, který vypadl kvůli teplotám, marodí devět hráčů. Někteří další a také realizační tým jsou zasažení nachlazením, které jsme si přivezli z Kyjeva,“ zmínil trenér ztracenou odvetu kvalifikace o Ligu mistrů. „A ani někteří z těch, co hrají, nejsou fit. Na druhou stranu po dlouhé době jsem měl jednoduchou situaci v tom, že jsem nemusel vybírat nominaci. Kdo byl zdravý, jel.“

Na lavičku posadil i dva teenagery bez jediného ligového startu. Jeden z nich, Matěj Valenta, dostal prvních osm minut v nejvyšší soutěži. Farid Nabijev si ještě musí počkat.

„Situaci nám komplikuje, že hráči vypadávají a že se budou vracet v horším stavu. Někteří chybí delší dobu, takže návrat do tréninku a herní praxe je složitější. Proto vyhlížíme reprezentační pauzu, bude čas hráče doléčit, popřípadě někoho přivést. Momentálně to nevypadá, že by se někdo kromě nemocných brzy zapojil,“ mrzí Trpišovského. „Pak už bude program hodně náročný. Krátkodobě se taková marodka dá zvládnout, v delším měřítku by to pro nás bylo katastrofální. Vždyť v Teplicích bylo hodně vidět, že jsme měli možnost se na zápas celý týden připravovat. Projevilo se to na pohybu hráčů. Byl to velký rozdíl oproti domácímu výkonu s Jabloncem.“

Souhrn 6. ligového kola

Ze zdravotní nouze těžil stoper Ondřej Kúdela, který se vrátil do základní sestavy po čtyřech měsících. A hned se připomněl i gólem.

„Deli není úplně v pořádku, Jugas má dlouhodobé zranění. Ještě byly jiné varianty, zvažovali jsme Frydrycha, kdyby za domácí hrál Vaněček. Ale Ondra vypadá dobře v tréninku a věřili jsme, že jeho skvělá rozehrávka a klid na míči nás spolu s dalším stoperem Ngadeem dostanou do hry. A hrál vážně skvěle, nevybavuji si, že by udělal sebemenší chybu,“ chválil ho trenér Slavie.

A chválil celý tým za výkon téměř bez pih. Sešívaní útočili s chutí a vervou. „Přestože bylo hřiště suché a nepokropené, dobře jsme kombinovali. Musíme zase věřit tomu, že tohle je naše cesta a náš styl hry. S Jabloncem ani s Kyjevem jsme nedávali góly, výsledek z Teplic nám může pomoct vrátit se k tomu, co jsme produkovali na začátku ligy herně, pohybově a kvalitou na míči. Před velkým zápasem s Plzní to je důležité.“

Šlágr 7. kola uvidí Eden v sobotu 1. září.