Matoušek prokázal nevšednost, chválil trenér Příbrami Csaplár

Matoušek byl o víkendu znovu hlavní figurou skvostné příbramské jízdy. Jeden gól vstřelil, na další dva přihrál před prázdnou branku a nováček ligy knokautoval zvadlou Duklu 4:0.

„Matoušek prokázal svou nevšednost, když to odehrál na euforii,“ řekl Josef Csaplár.

Situace kolem příbramského klenotu v týdnu vyvrcholila jeho definitivním přestupem do Slavie. Údajně stál 40 milionů korun, což je nejvyšší přestupová částka, jaká se přelila mezi dvěma českými kluby. V Příbrami by měl minimálně do konce podzimu zůstat na hostování.

„Tahle situace jde kolem mě. Já na to mám svůj názor, Matoušek patří Slavii, a jak to bude dál, to se uvidí,“ dotkl se přestupu Csaplár.

3 758, 4 448, 4 156. To jsou počty diváků na letošních domácích zápasech Příbrami. Jasně, žádné rekordy, ale o takových cifrách se klubu v minulých letech mohlo většinou leda zdát. Fanoušky láká ofenzivní hra a la Csaplár a o víkendu byli jistě zvědaví i na to, jak válí fotbalista za 40 mega.

A jak tedy? S lehkostí, správnou drzostí, velmi chytře a sebevědomě. Výkon Jana Matouška byl prostě opět brilantní, korunovaný krásným gólem, po bleskovém odebrání míče soupeři a následném úprku kupředu.

„Jsme jeden tým a Maty je jeho potřebnou součástí. Je důležité, abychom ho dostali do jeho módu. Když se to povede, tak je pak nezastavitelný. Hráči kolem ho musí dostat do pohody, pak je rozdílovým hráčem,“ popsal fungování příbramské sestavy její veterán, levý bek Rudolf Skácel.

Nabídky před prázdnou bránu

I on ve spolupráci s Matouškem napsal senzační příběh. Od talentovaného spoluhráče dostal po jeho slalomovém průniku přihrávku před prázdnou branku a ve 39 letech skóroval v lize poprvé od listopadu 2009.

„Jsem za ten gól strašně rád. Má pro mě o to větší cenu, že pomohl k vítězství a že moje dcery mají první narozeniny. Takže to je takový bonbonek,“ vykládal Skácel s dojetím novinářům.

Svůj gól slavil hned u tribuny, na které seděla jeho rodina. „Běžel jsem je pozdravit, protože jsem holkám gól slíbil.“

I druhý nejstarší hráč příbramské sestavy děkoval za gól Matouškovi, který přes kopírák nadělil přesnou asistenci také pro Miroslava Slepičku. I jemu stačilo trefit prázdnou klec.

A aby diváky nebavily jen gólové akce Matouška, přidal se i další benjamínek z příbramské líhně Roman Květ. I on narýsoval pas pro Antonína Fantiše prakticky před prázdné zařízení.

A fanoušci vestoje aplaudovali nadšením.

„Chceme pobavit hrou a potěšit výsledkem. To se povedlo. Výhra 4:0 je hodně dobrý výsledek,“ pochvaloval si Josef Csaplár. „Vše se to stupňovalo do tlaku a dopadlo to, jak dopadlo. Kdo přišel na stadion, tak se určitě pobavil.“

Za týden Příbram vyrazí pobavit na Spartu.