Byl to můj největší zápas, raduje se gólman Trmal po výhře nad Spartou

„Asi to byl největší zápas, jaký jsem zatím zažil. Vychytat Spartu, porazit ji, to je bomba. Ale já jsem furt nohama na zemi, takže mě to nezmění,“ ujišťuje odchovanec klubu, který prokazuje mimořádný talent.

V zápase jste čelil hned dvěma penaltám. Tu Kangovu jste dokázal vyrazit, měl jste jej nastudovaného?

Viděl jsem, že ve středu v poháru v Opavě kopl penaltu skvěle, já jsem proti němu zvolil stranu podle intuice, on to kopl po zemi do místa, kde gólman bývá. Povedlo se.

Měli jste šance, ale po hodině hry jste dostali branku. Čím to, že jste se pak dokázali zvednout?

Jsme skvělá parta, díky tomu jsme dokázali těžké utkání otočit.

V šesté nastavené minutě ale mohla Sparta srovnat z dalšího pokutového kopu. Co se vám honilo hlavou, když se na ni Ristič chystal?

Hlavně jsem to chtěl chytit. Pro fanoušky, pro náš tým. Abychom doma konečně vyhráli. Měl jsem zase intuici, kam jít, ale on bránu překopl. Bylo to skvělé.

VIDEO: Tomáš Zajíc vstřelil v 84. minutě první branku Slovácka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čekání na domácí výhru už bylo hodně dlouhé, že?

Ano. Ani gól jsme doma dlouho nedali. Teď se nám dost ulevilo. A v tabulce jdeme výš a výš.

V čem se Slovácko pod novým koučem Svědíkem změnilo?

Máme větší drajv, jsme hladovější po výhře. Změna zafungovala jako impulz.

Ligu chytáte teprve od konce října a už jste kromě Sparty potrápil i Plzeň a vychytal dvě čistá konta venku. Začal jste hodně suverénně.

Moc si to užívám. Je pro mě velkou poctou, že můžu chytat. Děkuji trenérům za důvěru a snažím se ji splácet.