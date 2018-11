Zlepšit produktivitu, udržet nulu. To je klíč číslo jedna, říká Vydra

Fotbal

Další 2 fotografie v galerii Matěj Vydra na srazu české reprezentace před zápasy Ligy národů na Slovensku a na Ukrajině. | foto: ČTK

dnes 15:58

Gdaňsk (Od našeho zpavodaje) - Uvědomují si, že by k dobrým výkonům z minulých zápasů měli v Polsku ještě něco přidat. „Chceme se soustředit na co nejvíc gólů. A nejlíp i na čisté konto. To je klíč číslo jedna, pak bychom rádi, aby se předvedená hra líbila i fanouškům,“ uvedl před čtvrtečním přípravným duelem v Gdaňsku fotbalový reprezentant Matěj Vydra.