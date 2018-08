Mourinhova poznámka i bleskové jednání. Jak se rodil Vydrův přestup

Byla to rychloakce. Bleskové jednání. „Celé se to vlastně upeklo za nějakých osmačtyřicet hodin. V úterý už jsem byl na zdravotní prohlídce,“ líčil pro webové stránky agentury Chovanec Sport, která ho zastupuje.

Vydra nastřílel v minulé sezoně jedenadvacet druholigových gólů za Derby a stal se nejlepším střelcem soutěže. „I José Mourinho, když jsme hráli s Manchesterem United v poháru, mi po zápase říkal, že se uvidíme v Premier League.“

Tam si šestadvacetiletý útočník či ofenzivní záložník zahraje po čtyřech letech. Na hostování ve West Bromwichi stihl v sezoně 2013/14 tři góly. „Tenkrát jsem si připadal v Premier League jako dítě. Teď mám daleko více zkušeností, mluvím lépe anglicky, hodně jsem se toho naučil. Věřím, že jsem lepší hráč,“ prohlásil.

Ale nebál jste se, že už si v anglické lize nikdy nezahrajete?

Bylo to dlouhé čekání. Vždycky jsem chtěl v Premier League hrát, ať už s Derby, nebo tímto způsobem. Klub na mě trochu tlačil abych vzal Leeds, který mi předložil nadstandardní nabídku a já si toho moc vážím, jenže podepsat jsem to nemohl. Chtěl jsem jít za svým snem a to se mi teď splnilo.



Jaký dojem na vás udělal trenér Sean Dyche, který podceňované Burnley loni dovedl na sedmé místo?

Poprvé jsme se bavili po telefonu a hned mi řekl, co po mně chce. Moc se mi líbí, jak je to celkově v Burnley organizačně nastavené. Všichni vědí, co dělají, chtějí se každý rok zlepšovat. Doufejme, že v tom bude celý klub pokračovat i se mnou.

Jaká bude vaše role?

Prý by mě před třemi lety do Burnley nekoupili, protože hráli hlavně na vysoké útočníky. Ale trenér říkal, že rád v každé sezoně upravuje taktiku, aby měli soupeře čím překvapit. Chtějí být fotbalovější a já jsem typologicky jiný než ostatní - jsem desítka, která umí s balonem, vybírá si místo a má dobrý pohyb.

Jedním z vašich konkurentů bude například Chris Wood, jenž se stal nejlepším střelcem druhé anglické ligy rok před vámi.

Útočníků je tady pět šest, takže tu je konkurence opravdu veliká. Ale určitě nebudeme hrát celou sezonu na jednoho hroťáka, navíc pokud se nám podaří postoupit do Evropské ligy, čeká nás až padesát zápasů v sezoně. Šanci určitě dostanu, bude záležet jen na mně, jestli ji využiju. Chci ukázat, že na to mám.

Kdy budete připravený za Burnley nastoupit?

Do přípravy jsem se zapojil později, ale cítím se naprosto zdravý, jen musím nabrat zápasovou kondici. Budu potřebovat tak čtrnáct dnů, abych se do toho dostal. Tohle je úplně jiný level než ve druhé lize a trenér říkal, že mě nechce postavit nepřipraveného. Udělám všechno pro to, abych byl schopný nastoupit co nejdřív.