Vydra mezi žraloky. Z přestupu hbitého útočníka může těžit národní tým

V šestadvaceti letech si podruhé zkusí Premier League, označovanou za nejnáročnější soutěž světa. Díky tomu, že ho z Derby County za 314 milionů korun vykoupilo Burnley, má Česko po delší době zase v anglické lize útočníka – což je dlouhodobě výjimečný úkaz.

Prosadit se coby střelec v soutěži plné hvězd? Bít se s osvalenými obránci, rvát se v nelítostné žraločí konkurenci a vystřílet si místo v sestavě? Úkol hodný těch nejlepších. Jen čtyři Češi se o něj pokusili.

Milan Baroš za Liverpool a Aston Villu nastřílel dohromady osmadvacet gólů. Roman Bednář jich za necelé dvě sezony ve West Bromwichi stihl šest. Libor Kozák, kterého trápila těžká zranění, se v dresu Aston Villy trefil čtyřikrát.

A Vydra? Když před pěti lety zkusil po skvělé sezoně ve druholigovém Watfordu štěstí na hostování ve West Bromwichi, zasekl se na třech brankách. Čekalo se víc.

„Tenkrát jsem si připadal v Premier League jako dítě. Teď mám víc zkušeností, mluvím líp anglicky, hodně jsem se naučil,“ líčil po přestupu. „Věřím, že jsem lepší hráč.“

Aby mohl myslet na posun, musel se na čtyři roky vrátit o patro níž. A druhá liga mu časem přestala vonět.

„Už tam nepůjdu. Mám jí po krk,“ vyhlašoval v létě před dvěma lety, kdy mu ideálně nesedlo hostování v Readingu. „Chci už hrát nejvyšší soutěž, to je můj cíl.“

Musel se ještě dva roky kousnout, až pak se mu sen splnil. První sezonu v Derby si zvykal, až po druhé, ve které nasázel jedenadvacet gólů a bral trofej pro nejlepšího střelce druhé ligy, nadešel pravý čas na skok výš. Přitom byl nejdřív blízko přestupu do Leedsu, čímž by si nepolepšil: další druholigová štace, navíc v týmu, který ani nepatří ke kandidátům na postup.

Místo toho přilétla lákavá nabídka: Burnley v minulém ročníku překvapilo sedmým místem a v kvalifikaci se popere o Evropskou ligu s tureckým Basaksehirem. Slušný posun!

Těžit by z něj mohla i reprezentace, která útočníka otřískaného těžkými zápasy nutně potřebuje. Vydra a Patrik Schick, jenž bojuje o místo v sestavě AS Řím? Tohle duo vypadá na papíře hodně zajímavě.

Jenže spojení blonďatého střelce a národního týmu je komplikované. Tahounem, kterým měl podle předpokladů být, se zatím nestal.

Vždy, když to vypadalo, že by se na něj mohlo začít sázet, něco se přihodilo. Předloni ho trenér Vrba nevzal na Euro do Francie a Vydra rozmrzele prohodil: „Jsem zklamaný, víc nemám co říct.“

Když se pak čekalo, že dostane šanci, brzdilo ho zdraví. Naposledy naskočil před necelými dvěma lety v kvalifikaci proti Německu, od té doby na svaz létaly omluvenky.

Místo cesty na srazy často doléčoval lehčí zranění. Poslední lapálie? Když ho kouč Jarolím plánoval vzít v létě na soustředění do Rakouska, vyřadilo ho poraněné tříslo.

Příslušnost k anglické elitě by teď Vydru měla posunout mezi reprezentační opory: zdravý útočník z Premier League by byl pro národní tým v boji o Euro požehnáním.