Mířím do Skotska, prozradil gólman Rakovan. Prý na 99,9 procent

„Je to na dobré cestě. Během dneška by jednání mohlo finišovat. Na 99,9 procenta tedy odejdu,“ konstatuje Rakovan.

V Jihlavě, které se letos nepodařilo udržet v nejvyšší lize, Rakovanovi končí smlouva k poslednímu červnu. „Zvažoval jsem možnost, že bych zůstal, nicméně nabídka ze Skotska se neodmítá,“ řekl upřímně 28letý Slovák.

Ze skotského Dundee United se brankáři ozval maďarský trenér Csaba László, jenž se dobře zná se Slovákem Michalem Hippem. Ten v minulosti trénoval právě Jihlavu.

„Jsou kamarádi, dostal dobré reference od trenéra Hippa, volal mi tedy. Prý že by chtěl bojovat o postup do nejvyšší ligy, tak to je výzva,“ pronesl Rakovan a připojil: „Ačkoli finančně to není tak zajímavé, tak je to možná poslední možnost, jak se dostat na Britské ostrovy. Proto jsme se s rodinou rozhodli, že do toho chceme jít.“

V druholigovém skotském mančaftu by slovenský fotbalista měl podepsat smlouvu na dva roky. Na Vysočinu přišel v červenci 2015. Nejprve působil jako dvojka za Janem Hanušem, teprve až letos chytal ve dvaadvaceti zápasech. Celkem v Jihlavě nasbíral 31 startů.