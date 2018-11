Špatný, bojácný výkon. Pokazili jsme to, vyčítal si sparťan Pulkrab

Pět zápasů v základní sestavě a jen jeden gól. Na útočníka to není závratná bilance.

Dře, bojuje, nevypustí jediný souboj. I proti Jablonci byl jedenadvacetiletý bijec jako jeden z mála sparťanů pro jabloneckou obranu nebezpečný.

Ale celkově toho bylo málo, co mužstvo v domácím zápase směrem dopředu předvedlo.

„Nemělo by se stávat, abychom doma nedali gól,“ kroutil hlavou Pulkrab.

„Pokazili jsme oslavy. Atmosféra parádní, ten začátek, zpívaná sparťanská hymna, dresy. Ale ten výsledek,“ připomněl slavnostní ráz utkání, kterou se hrálo na počest 125 let od založení klubu.

Ani výkon nebyl dobrý. Herně jste se nepřiblížili předchozím domácím zápasům. Proč?

Těžko jsme se k nim dostávali kombinací. Když jsme přechod zrychlili, tak to šlo. Měli jsme centry, ale nevyužili jsme je. Vybavuju si svoje dvě hlavičky.

Ve své velké šanci jste trefil tyč. Nešlo to zakončit líp?

Viděl jsem, že se brankář nestihne přesunout, tak jsem mu to tam chtěl dát. Bohužel, odrazilo se to od tyče a on to pak chytil.

Vzápětí vás Trávník fauloval, ale sudí Královec penaltu odpískal až po dlouhé době a upozornění od videoasistenta. Věřil jste, že pokutový kop zahrávat budete?

Šel jsem na dorážku, dal jsem si tam nohu a on mě kopnul do achilovky. Jednoznačný faul. Asi minutu jsem za rozhodčím běhal a říkal mu, ať si to zkontroluje na videu. Když jsem se pak přes rameno na ten monitor podíval, bylo to tam jasně vidět. Věděl jsem, že penaltu kopat budeme.

Ta zápas mohla zlomit, ale Hrubý lajdáckou střelu Stancia zneškodnil, což vás následně psychicky srazilo. Souhlasíte?

Je to největší šance, která by se měla proměnit. Ale samozřejmě se stává, že penaltu nedáte. Mě spíš mrzí, jak jsme hráli potom. Že jsme do toho nevlítli. Měli jsme se vyburcovat a ten gól tam dotlačit. Jenže jsme hráli špatně, bojácně. Nebylo cítit, že to tam chceme dotlačit. Jak to pořád bylo nula nula, oni hru zjednodušovali. My jsme přestali hrát po zemi a posledních deset minut jsme jen nakopávali. A to přesně Jablonci vyhovovalo.

Slavia vám odskočila už na devět bodů. Matematicky ji samozřejmě dohnat můžete, ale je to vůbec reálné?

Jednoznačně se dohnat dá. Čeká nás hodně zápasů, hrajeme ještě třikrát na podzim, pak celé jaro, nadstavba. Ještě s nimi budeme hrát dvakrát, doufejme tedy. Myslím si, že slávisti nejsou žádní supermani a můžou ztrácet body jako každý jiný tým. Vůbec bych nemluvil o tom, že je nereálné je dohnat.