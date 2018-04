VIDEO: Kytaristé z Liberce. Podívejte se, jak brnkají Pulkrab a Folprecht

„Začal jsem před sedmi roky, Matěj hraje dva. Byl bych ostuda, kdybych nebyl o trochu lepší,“ usmívá se Folprecht.

„Já dostal kytaru někdy v patnácti, to byl takový boom kolem Tomáše Kluse,“ vypráví Pulkrab. „Zkusil jsem akustickou, nešlo mi to a vykašlal jsem se na to. Pak se na ni čtyři roky prášilo.“

Když ale přišel poprvé hostovat do Liberce, rozhodl se, že kamaráda Folprechta doplní. Začal se sám učit podle YouTube a teď už do strun brnkají společně. V kabině, na týmových akcích, na soustředění... kdekoli.

Klidně i na tribuně libereckého stadionu, když se chystají na společné focení k rozhovoru pro MF DNES.

Jeden začne hrát, druhý se přidá a nakonec předvedou, že ani pěvecky na tom vůbec nejsou špatně - píseň Otherside od skupiny Red Hot Chili Peppers zvládnou perfektně.

„Kluci v kabině po nás nejvíc chtějí hrát Svařák,“ zmíní Pulkrab song od kapely Harlej. „Pak ještě Slavíky z Madridu, to se dobře zpívá. Prostě písničky, co mají tři akordy a řve se u nich,“ usměje se Folprecht.



Pohoda z kabiny se přenáší na hřiště, kde se Liberec rozjel. Především Pulkrab je v posledních týdnech ve velké formě: získal ocenění pro nejlepšího ligového hráče měsíce a k jediné podzimní trefě už jich na jaře přidal sedm.

Věřili by si s Folprechtem na účast v talentové soutěži? Lákalo by je mít kapelu? A s kým by si nejradši zahráli na kytaru? I to se dočtete v originálním dvojrozhovoru v sobotním vydání MF DNES.