Liberecký střelec Pulkrab: Boleslav prý hrát nechtěla, to mě nabudilo

„Mrzelo mě, že jsem nemohl na Spartě hrát. V tomhle případě to bylo ještě i horší, protože celá příprava se vlastně upíná k prvnímu zápasu, tudíž jsem moc nehrál ani v posledních zápasech na Kypru, ani v generálce v Olomouci, pak na Spartě vůbec, takže jsem se na utkání s Boleslaví o to víc těšil,“ řekl 20letý Matěj Pulkrab, jenž se letos trefil za Slovan v první lize podruhé a v nejvyšší soutěži oslavil svůj celkově desátý gól. Šest jich vstřelil za Liberec, čtyři za Spartu.

Že se zápas vůbec bude hrát se rozhodlo teprve dvacet minut před začátkem. Jak jste to vnímal?

Je únor, jsme v Liberci, takže by asi měli všichni počítat s tím, že hřiště bude tvrdší a zmrzlejší. Co jsem tak slyšel, tak se Boleslavi moc hrát nechtělo, což mě osobně samozřejmě ještě víc na ten zápas nabudilo. My jsme hrát chtěli a těšili jsme se na to. U nás v kabině žádný problém s hřištěm nebyl.

I přes silný mráz jste nastoupil v dresu s krátkým rukávem...

...no, byli jsme asi tři, tak jsme se po sobě před výkopem dívali, jestli jsme to trošku nepřehnali, ale nakonec to šlo odehrát. Horší to bylo při pádech, protože jak to bylo zmrzlé, tak každý pád na holé tělo dost bolel a jsme trochu víc roztrhaní.

Jak celkově hodnotíte zápas?

Všichni kluci, kteří se zapojovali do defenzivy, to zvládli výborně, dobře jsme napadali, vyhrávali jsme vzdušné souboje a Boleslav jsme k žádnému zakončení nepustili. My jsme naopak měli od začátku nějaké závary, pološance a věřili jsme si, že to zvládneme. Tempo z naší strany vůbec neupadalo a byla z toho zasloužená výhra jedna nula.

Rozhodující gól jste dal vy, jak byste tu situaci popsal?

Já se přiznám, že jsem si to chtěl vybavit hned, jak jsem vystřídal, ale moc nevím. Byl to centr zprava, míč mě přelétl, tak jsem se otočil, míč se najednou vykulil zpátky a levačkou jsem to dal do brány. Mířil jsem na zadní stranu, věděl jsem, že jsem hodně blízko, tak to stačilo dát nějak kolem brankáře. To by musela být velká smůla, abych ho trefil. Takový start do jara jsem si přál, celou zimu jsem na tom makal a když jsem se dostal do základu, tak jsem rád, že jsem tu šanci chytil takhle dobře za pačesy. Navíc jsem si dal gólem a výhrou dvojí dárek k svátku.