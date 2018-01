Talentovaný gólman Kovář přestoupil ze Slovácka do Manchesteru United

O přestupu talentovaného brankáře informoval klubový web dvacetinásobného anglického šampiona i agentura Sport Invest, která mladého fotbalistu zastupuje.

„Když jsem byl na stáži, přetahoval jsem se o dveře do tréninkové haly s José Mourinhem a na lavičce v kabině jsem seděl vedle Zlatana Ibrahimoviče,“ vzpomínal Kovář po návratu ze zkoušky v rozhovoru pro web Slovácka.



Kovář má na svém kontě dva starty za národní tým do osmnácti let, při výhrách nad Nizozemskem a Irskem (v obou případech 4:1) odchytal celé utkání.

V Manchesteru United by měl nastupovat zejména za osmnáctku, kterou vede Kieran McKenna a v níž mimo jiné působí slovenský talent Alex Fojtíček.

Z českých fotbalistů hrál za United v minulosti záložník Karel Poborský, kterého si po stříbrném mistrovství Evropy v roce 1996 vyhlédl kouč Sir Alex Ferguson. Poborský nastoupil v dresu Manchesteru do 48 utkání a vstřelil šest branek, v ročníku 1996/97 s týmem získal titul.

Jakýkoliv přestup do anglického klubu je velkou událostí. Zvlášť v případě Manchesteru United. Matěj byl během svých několika pobytů v Manchesteru testován s výborným výsledkem, ukázal svoji oddanost fotbalu, koncentraci v tréninkovém procesu a výborné chování. Je teprve na začátku dlouhé a náročné cesty, ale má dobrou startovní pozici,“ řekl hráčův agent Viktor Kolář.

„Podobný transfer, který navázal na nedávný přesun Víti Jaroše do Liverpoolu, by nebyl možný bez poctivé práce naší londýnské pobočky a také osobnosti Luďka Mikloška. Jsem hrdý na to, že další z mladých talentů si splní svůj sportovní sen.“