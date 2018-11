Je to jen fotbal, uklidňoval věhlasný trenér Mourinho mladíka Kováře

dnes 11:25

Jsou to pro něho skvělé fotbalové časy. České reprezentaci do devatenácti let pomohl k postupu do další fáze kvalifikace o postup na Euro, ve slavném Manchesteru United se Matěj Kovář během jednoho roku vypracoval do pozice neotřesitelné brankářské jedničky juniorského výběru Nickyho Butta.