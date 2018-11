Herní projev se zvedá, chce to jen góly, míní liberecký obránce Hybš

„Herní projev se zvedá a když budeme dávat góly dřív než v 88. minutě, tak možná budeme vyhrávat vyšším rozdílem,“ řekl člen úspěšné liberecké obrany Matěj Hybš, který se po zranění propracoval do základní sestavy.

Liberec dal ve 14 zápasech 14 gólů, víc než jednou se trefil pouze ve třech utkáních, pětkrát vyšel střelecky naprázdno a ve zbylých utkání dal po gólu.

Čím to je, že se váš tým tak trápí v proměňování jasných gólových příležitostí?

Někdy je to o štěstí. Nám tam proti Boleslavi nespadlo vůbec nic. Ani nedokážu říct, kolik jejich brankář Šeda chytil gólů. Byl to muž zápasu. Naštěstí se to v závěru odrazilo od tyče do brány a zvítězili jsme. Věřím, že nás tahle výhra opět nakopne. Herní výkon byl dobrý, potřebujeme akorát dávat góly. Tohle vítězství je možná cennější než kdybychom vyhráli 5:0.

Dá se říct, že pro vás byl gól na konci zápasu vysvobozením?

Když dáte gól v 88. minutě a neproměníte tolik šancí, kolik jsme měli, tak to můžeme brát jako vysvobození. Snažili jsme se dostat míč do brány, jak jsme jen mohli. Zaplaťpánbůh za to, že to Fíla (Filip Oršula) nakonec trefil. Před zápasem jsme měli s Boleslaví stejně bodů. Nutně jsme potřebovali tři body a odtrhnout se od ní.

Bylo těžké zůstat až do konce trpěliví?

V prvním poločase jsme hráli to, co jsme chtěli. Výborně jsme eliminovali Komličenka. Všichni víme, že má formu a dělá Boleslavi body svými góly. Stopeři zahráli skvěle a víceméně se hrálo na jejich půlce. O poločase jsme si řekli, že musíme hrát pořád stejně trpělivě a šance přijdou, že ten gól prostě dáme. Teď už se budeme soustředit na další zápas na Slovácku a v týdnu zapracujeme na koncovce.