Mladý reprezentant Helešic přepíná, Budějovice uvítají Vítkovice

Za pár dní končící reprezentační přestávka se ho netýkala. Naopak. Jedenadvacetiletý obránce českobudějovického Dynama měl práce dost.

Do národního týmu hráčů do 21 let si ho pro dva kvalifikační duely vybral kouč Vítězslav Lavička. Matěj Helešic si zahrál v základu proti San Marinu a také v pondělí proti Řecku.

Helešic nejprve minulý týden se spoluhráči slavil výhru 2:0 nad San Marinem, ale s Řeckem v klíčovém utkání čeští junioři prohráli 1:2.

„Věděli jsme, že musíme vyhrát, abychom měli ještě alespoň teoretickou šanci na postup na evropský šampionát. Myslím, že v prvním poločase se nám dařilo. Vytvořili jsme si několik šancí a Řeky k ničemu moc nepouštěli. Jenže pak přišla jejich první střela a gól,“ vzpomíná mladý obránce.

Češi dokázali na trávníku v Jablonci nad Nisou srovnat stav, když si Takács naskočil na centr zleva a hlavičkou poslal míč o tyč do sítě. Jenže v 56. minutě si hosté vzali vedení na svou stranu, Tsimikas dostal prostor ke střele z hranice šestnáctky a po zemi s pomocí odrazu od tyče dal gól - 1:2.

„Postup jsme si dneska neprohráli. Ten jsme ztratili už dřív v jiných zápasech. Moc dobře si pamatujeme první hrací den tady s Běloruskem. Výkon byl kostrbatý, byl to první zápas tohoto cyklu, tohoto týmu,“ řekl po utkání v Jablonci trenér Vítězslav Lavička a zároveň připomněl remízu 1:1 z loňského září. „Ztratili jsme zápas standardní situací a to nás poznamenalo,“ přidal Lavička.

S Helešicem nastoupil k oběma zápasům také jeho spoluhráč z Českých Budějovic, brankář Jindřich Staněk.

„Nějak jsme se spolu pak o tom Řecku nebavili. Myslím si, že si Jindra při prvním gólu na balon i sáhnul a ten druhý gól šel do brány od tyčky. Obě situace byly pro něj hodně těžké, měl smůlu v tom, že skoro celý zápas na něj neletělo moc střel. Dvakrát mu to ale za záda spadlo, Jindry mi pak bylo líto,“ přiznal Helešic, který má po kvalifikaci na mistrovství Evropy na svém kontě čtyři starty za národní tým do 21 let.

Teď už ale Helešic se Staňkem musí myslet na jiné věci. Před sebou mají totiž další mistrovské utkání domácí druhé ligy.

„V úterý jsem měl zápas s Řeckem ještě v hlavě, ale ve středu ráno už mě čekal trénink s Dynamem. Tam si mě trenér zavolal k sobě a říkal mi, že bude potřeba co nejrychleji přepnout v hlavě na naše zápasy s Budějovicemi. Čeká nás těžký zápas s Vítkovicemi, který potřebujeme a chceme zvládnout,“ zdůraznil Matěj Helešic.

Ten má teď za sebou čerstvou zkušenost s mezinárodním juniorským fotbalem, a může ho tak srovnávat s tím dospělým.

„V jedenadvacítce ještě nejsou ti starší hráči, kteří mají velké a dlouhodobé zkušenosti. Ale na druhou stranu například u Řeků byla individuální stránka či práce s míčem zase o level výš než v naší druhé lize,“ všiml si bek Dynama, který sám doufá, že ho utkání za český národní tým dovedou k lepším výkonům v duelech za České Budějovice.

„Zkušenosti s nároďákem mi pomůžou, už jenom třeba tím, že jsem zase nabral víc sebevědomí. Myslím si, že se mi obě utkání docela povedla a já bych to chtěl převést i do práce v Dynamu,“ přeje si Helešic.

Jestli se mu podaří prodat zkušenosti z národního týmu, mohou diváci posoudit už v neděli. Na českobudějovický Střelecký ostrov přijedou od 17 hodin Vítkovice a Matěj Helešic by měl být v základní sestavě Dynama.