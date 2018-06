Sobotní program začne ve 14.00 soubojem Belgie s Tuniskem ve skupině G. Poté se odehrají obě utkání druhé kola skupiny F.

Belgie - Tunisko skupina G, sobota 14.00 (Moskva - Spartak) rozhodčí: Marrufo - Rockwell (oba USA), Zumba (Salvador)

Umístění v žebříčku FIFA: 3. - 21.

Předpokládané sestavy, Belgie: Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco - Mertens, E. Hazard - Lukaku.

Tunisko: Bin Mustafá - Maríá, S. bin Júsif, Bronn, A. Maalúl - Schirí, Badrí, Sasí - F. bin Júsif, Chazrí, Slití.

Belgie, která už dvacet utkání neprohrála, si v případě výhry zajistí postup, pokud Anglie zároveň neprohraje s Panamou.

MS 2018 Skupina G Mužstvo Z V R P S B 1. Belgie 1 1 0 0 3:0 3 2. Anglie 1 1 0 0 2:1 3 3. Tunisko 1 0 0 1 1:2 0 4. Panama 1 0 0 1 0:3 0

Pro Tunisko, které na MS ještě nikdy neporazilo soupeře z Evropy, porážka znamená takže jistě konec nadějí na osmifinále.

Korea - Mexiko skupina F, sobota 17.00 (Rostov) rozhodčí: Mažič - Ristič, Durdevič (všichni Srbsko)

umístění v žebříčku FIFA: 57. - 15

Předpokládané sestavy, Korea: Čche Hjon-u - I Jong, Čang Hjon-su, Kim Jong-kwon, Kim Min-u - I Če-song, Ki Song-jung, Ku Ča-čchol - Hwang Hi-čchan, Kim Šin-uk, Son Hung-min.

Mexiko: Ochoa - Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo - Herrera, Guardado - Layún, Vela, Lozano - Hernández.

Mexiko, které na úvod šokovalo výhrou nad Německem, se v případě druhého vítězství výrazně přiblíží k postupu. A pokud Švédsko zároveň neprohraje s Německem, mají Mexičané jistotu.

„Náš cíl od začátku ale je vyhrát skupinu a všechny zápasy. My chceme porazit každého a být šampiony,“ řekl útočník Raúl Jiménez.

MS 2018 Skupina F Mužstvo Z V R P S B 1. Mexiko 1 1 0 0 1:0 3 2. Švédsko 1 1 0 0 1:0 3 3. Jižní Korea 1 0 0 1 0:1 0 4. Německo 1 0 0 1 0:1 0

Pro Koreu půjde o poslední šanci, jak zabojovat o postup. Pokud prohraje, bude už bez šancí, jestliže zároveň Švédsko bude bodovat s Německem. Proti Mexiku se tak potřebuje výrazně zlepšit zejména v útoku, když v prvním duelu nevyprodukovala ani jednu střelu na branku. Taktika nakopávat míče na útočníka Kim Šin-uka na švédské obránce neplatila.

„V prvním utkání jsme se zaměřili na to, abychom neinkasovali, a hráli jsme obezřetně,“ řekl kouč Šin Te-jong, jehož svěřenci inkasovali jen z penalty. „Teď už nemáme na co čekat a budeme se více tlačit do útoku.“

Německo - Švédsko skupina F, sobota 20.00 (Soči) rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všichni Polsko)umístění v žebříčku FIFA: 1. - 24

Předpokládané sestavy, Německo: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Kroos, Gündogan - Müller, Reus, Draxler - Werner.

Švédsko: Olsen - Lustig, Jansson, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Toivonen

Němci nad propastí, jen vítězství jim zachová reálnou naději na postup ze skupiny. Obhájci zlata minule podlehli Mexiku, což byla jejich jediná prohra v posledních šestnácti duelech, navíc herně vůbec nepřesvědčili.

„Po prohře s Mexikem jsme pod tlakem a víme, že musíme ve zbylých dvou zápasech získat šest bodů, jinak bude těžké postoupit,“ řekl záložník Toni Kroos. „Tlak je neskutečně velký a víme, že vyhrajeme, jen když se výrazně zlepšíme,“ poznamenal Thomas Müller.

Tlak na Němce se před vzájemným duelem snažili zvýšit i švédští novináři. Sami Khedira dostal falešnou letenku pro celý německý tým zpět domů. Záložník Juventusu však situaci s noblesou ustál a novinářce řekl, že na letence je špatné datum. „Tohle budeme potřebovat až 16. července.“ O den dřív je finále...

Švédové mají tři body za vítězství nad Koreou a dobrá by pro ně byla i remíza.

„Cítíme šanci. Němci sem přijeli jako favorit, protože mají neskutečný tým. Jenže nevyhráli, tím se dostali pod tlak a musejí se vypořádat s kritikou. Toho se pokusíme využít, i když víme, že oni jsou mentálně silní,“ řekl švédský záložník Emil Forsberg, který hraje v Německu za Lipsko.

Němci a Švédové jsou nejčastějšími soupeři ze všech týmů na MS, utkali se spolu už šestatřicetkrát, naposledy v kvalifikaci MS 2014, v Německu skončil duel remízou 4:4, ve Švédsku vyhráli Němci 5:3.