Plzeňský záložník Zeman se vrací do Švýcarska. A chce vyhrát

Dokonce i na moderní šestnáctitisícovou Swissporarenu, kde hraje Lugano kvůli nevyhovujícímu stadionu svoje domácí zápasy, má speciální vzpomínku. Odbyl si tam debut ve švýcarské lize.

„Nahrál jsem na dva góly, takže vzpomínky dobré,“ usmíval se Zeman mezi novináře před odletem na ruzyňském letišti. „Je to tam hezké, ale my tam jedeme bojovat,“ dodal.

Lugano je ve švýcarské lize poslední, vy vedete tu českou. Cítíte se jako favorit?

Nedaří se jim, ale neznamená to, že nemají svou kvalitu. Nepodceňoval bych je. Nečeká nás nic jednoduchého, soupeř je bojovný, houževnatý. Nedá nám nic zadarmo. Hrajeme venku, oni také nehrají na domácím stadionu. Bude to otevřené.

Čekání na výhru venku trvá. Zlomí to dnešek? Už to jsou více než dva roky, co fotbalisté Viktorie Plzeň naposledy vyhráli v pohárech venku. Bylo to v srpnu 2015 na hřišti srbské Vojvodiny Novi Sad ve 4. předkole Evropské ligy (2:0). Od té doby následovalo 11 zápasů bez vítězství. V nominaci na zápas ve Švýcarsku nejsou Kovařík s Ivanschitzem, naopak připraveni nastoupit jsou obránci Hubník i Limberský, ten se speciální karbonovou maskou

Máte s tímto týmem z angažmá ve Švýcarsku osobní zkušenost?

Potkal jsem se s ním několikrát. Ale jak jsem tak koukal, tak se ten mančaft hodně změnil. Ze základní sestavy zůstali snad jenom jeden dva hráči, takže těžko soudit.

Co je typické pro švýcarský fotbal?

V jejich lize jsou tři top kluby, které si to rozdávají mezi sebou. A pak je ten zbytek, to jsou mužstva sázící hlavně na bojovnost.

Cítíte šanci utnout nepříjemnou sérii na hřištích soupeřů, v evropských pohárech jste venku nevyhráli už 11 zápasů v řadě?

My chceme vyhrávat každý zápas. To, že to takhle v pohárech vychází, nás samozřejmě mrzí. Ale určitě nás to nesvazuje a chceme potvrdit formu, kterou teď máme. Doufám, že ji potvrdíme a přivezeme body.

Vnímáte v kabině euforii z toho, že v české lize jste za deset kol neztratili ani bod, naposledy jste porazili i Spartu?

Neřekl bych, že je to euforie. Trenér nás dokáže krotit. Samozřejmě se nám ale dělá fotbal lépe, když se vyhrává a daří se. Všechny nás to víc baví a naplňuje.