Že jsem žolík? To není problém, tvrdí plzeňský záložník Zeman

„Takové situace, po níž dal ve čtvrtek Baky gól, spolu zkoušíme na tréninku a vycházelo nám to,“ popisoval v neděli novinářům.

Jak vnímáte svoji pozici žolíka?

Beru to tak, jak to je. Vždycky, když dostanu šanci, snažím se mančaftu pomoct. Jsem rád, že to vychází.

Je složité naskakovat do zápasů jako střídající hráč?

Není to vůbec žádný problém. Je nás tady hodně. Myslím, že každý z lavičky může hrát úplně v pohodě v základu. Té sestavě, která teď nastupuje, se daří, není důvod něco měnit. Jsme profíci, musíme se snažit vždycky odevzdat maximum.

Jako levák teď nastupujete zprava. Je to hodně nezvyklé?

Vyhovuje mi to, nemám s tím problém. I jinde v Evropě se to tak hraje, že ti krajní hráči to mají přes nohu. Má to svoje výhody, nabízí se pak víc možností. Na levé straně jste víc uzavřený jen na levačku.

Ještě se vrátím k vítězství nad Bohemkou. Bylo hodně vydřené?

Zkomplikovali jsme si to tím inkasovaným gólem, udělali jsme si to těžší. To by se nám nemělo stávat, zvlášť doma. O to víc si té výhry ceníme, když jsme zápas otočili.

Pomohlo asi brzké vyrovnání. Byli jste pak klidnější? Věřil jste, že přidáte i vítěznou branku?

Bylo by blbé, kdybychom nevěřili. Za vítězstvím nás hnali lidi, kteří jsou tady skvělí. I když se nám zrovna nedaří, dokážou nás povzbudit. Popoženou nás k lepšímu výkonu. Proto se nám v Plzni krásně hraje, máme to tady všichni rádi.