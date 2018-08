Zeman se dočkal základní sestavy. Konkurence je obrovská, ví

Teď se Zlínem naskočil v základní sestavě, místo Milana Petržely, a zase rozjel akci před jediným gólem Viktorie. Po jeho přiťuknutí centroval Procházka a Krmenčík pak nekompromisní ranou k tyči zajistil výhru 1:0. Přitom v té době už se hezkou chvilku rozcvičoval Petržela, který nakonec Zemana střídal až šest minut před koncem.



Jaké to bylo. Poprvé naskočit od začátku zápasu?

Samozřejmě jsem za to byl rád. Konkurence v Plzni je obrovská, každý chce hrát. Já jsem dostal šanci teď a těší mě, že jsme to zvládli a vyhráli.

A jak jste bral ten úvod sezony, kdy jste tolik nenastupoval?

Se mnou to nic speciálního nedělalo. Pokaždé, když jsem šel na hřiště, tak jsem měl v hlavě, abych mančaftu co nejvíc pomohl. Něco s tím zápasem udělal. Myslím, že od toho střídající hráči jsou a nám to zatím vychází. Kdo přijde na hřiště, pomůže. To je hodně důležité.

Proti Zlínu, který v první půli urputně bránil, jste se dlouho nemohli prosadit. Čím to bylo?

Tušili jsme, že Zlín sem přijede hlavně bránit a bude spoléhat na to, že mu vyjde nějaký brejk. Věděli jsme, že to bude těžké. A to se potvrdilo, oni hráli na pět obránců, těžko jsme se tam dostávali.

Co jste si řekli o přestávce?

Že musíme dál hrát trpělivě. Věřili jsme, že jim budou docházet síly a nějaká skulina se tam objeví. Nesměli jsme ale udělat žádnou chybu vzadu. Nakonec jsme si tam opravdu tu jednu šanci našli a dali jsme z ní vítězný gól.

Potřetí v řadě jste ale vyhráli jenom 1:0, čím si vysvětlujete, že zatím nedáváte příliš gólů?

Ono ale i 1:0 stačí na vítězství a tři body. Já bych z toho nedělal žádné drama, vyhráváme. Samozřejmě, že bychom chtěli dávat víc gólů, abychom se nemuseli vždy až do poslední chvíle strachovat o výsledek, ale i tyhle výhry bereme. Každý mančaft je dobře připravený, třeba Zlín přijel jenom bránit, to se potom těžko prosazujete. Jsem rád, že to zatím zvládáme vítězně.

Nakolik je pro vás důležité, že jste ještě neztratili ani bod a držíte kontakt se Slavií i Spartou?

My se koukáme jenom na sebe. Připravujeme se na každý zápas, nemá cenu teď moc sledovat tabulku. Chceme každý zápas vyhrát, to je pro nás stěžejní. Nekoukáme se před ani za sebe.