Nic není zadarmo, přístup k fotbalu mám jiný, říká plzeňský Zeman

Tu volnou neděli strávil „netradičně“, na fotbale. „Byl jsem s mlaďasem na turnaji v Rokycanech, ale odpočinul jsem si i tak. Bylo to příjemné,“ řekl Zeman. Nejstarší z jeho synů, šestiletý Martin, už totiž také válí v dresu Viktorky. Je v nejmladší přípravce, ale trénuje i se staršími kluky, kde je jedním z jeho parťáků i David Limberský mladší.

Takže malý Martin jde ve vašich šlépějích? Také kope levou?

Ne, je to pravák! Uvidíme, jak mu to půjde. Zatím ho to strašně baví, hraje fotbal rád. A to je důležité.

Když už jsme u dětí, Martin má ještě dva mladší brášky Matiase a Maxima. Žijete všichni v Plzni?

Doma jsme v Liberci, ale to je daleko na dojíždění. Takže jsme se přechodně přesunuli sem do Plzně. Líbí se nám tady, neměnil bych. Je tady úplně všechno, co člověk k životu potřebuje.

Máte ve městě nějaké zvlášť oblíbené místo?

Tady na stadionu. (úsměv)

Myslel jsem spíš něco, kam vyrážíte s rodinou?

Když je hezké počasí, chodíme rádi po zoologické zahradě. Tam se děti vyblbnou a pak je doma klid, není takový humbuk jako obvykle.

Pojďme ale zpátky k fotbalu. Asi jste nebyli příliš nadšení, když vám kouč Vrba nedal během reprezentační pauzy víc volna.

Ale ono bylo potřeba potrénovat. Musíme se pořádně nachystat na ligový finiš. Je před námi ještě moc těžká cesta, nebude to nic jednoduchého. Volno přichází v úvahu až po sezoně. Já to beru. (úsměv)

Panuje teď v klubu větší klid, když jste v lize před reprezentační přestávkou vyhráli?

Neřekl bych, že jsme byli nějak nervózní. Ale je fakt, že vítězství ve Zlíně nám dost pomohlo. Doufám, že nás to nakopne a naskočíme zase na vítěznou vlnu.

Úvod sezony nebyl jednoduchý, v Evropské lize jste prošli až do osmifinále, do toho česká liga. Je opravdu tak složité přepnout mezi oběma soutěžemi, jak se často říká?

Myslím, že ne. Všichni víme, o co se hraje. Chystáme se na každý zápas poctivě. V lize nám to nevycházelo, ale nebyl to úplný propadák. Možná trošku po náročných pohárových zápasech chyběly síly, ale takový je fotbal. To k němu patří.

Vy na pravém kraji zálohy rotujete s Milanem Petrželou. Jak vnímáte, že nemáte jistou pozici v sestavě?

Je to dobře, hraje ten, který má lepší formu. Trenér má pak víc variant, jak oživit hru během zápasu. Pro nás je důležité, abychom vyhrávali jako tým.

Plzeňský záložník Martin Zeman mezi hráči Larnaky.

Vy často nastupujete jako levák vpravo, sedí vám hrát takhle „přes nohu“?

Mně osobně to vyhovuje, člověk má potom na hřišti víc možností. Když dostanete míč, otevírá se před vámi víc prostoru.

Vy už jste v Plzni hrál v sezoně 2012/13. Ale podle herního vytížení to jasně vypadá, že teď se tady cítíte lépe. Je to tak?

To se vůbec nedá srovnat. Tehdy jsem se hned na začátku sezony zranil, odehrál jsem toho hodně málo. Ale roky utekly, změnil jsem se, teď šlape všechno jinak.

V čem jste se změnil?

Já nevím... (na chvilku se odmlčí) Asi přístup k fotbalu mám jiný. Vím, že nic není zadarmo. Člověk tomu musí dát hodně, aby se to odráželo na výkonech. Život mě naučil, že nemá smysl o něčem snít. Co má přijít, to přijde.

Pomohlo vám v tomhle směru angažmá ve švýcarském Sionu?

Dalo mi to hodně. Hlavně v tom, že jsem poznal, jak to v zahraničí funguje. Jak se ti kluci o sebe starají i mimo fotbal, jak správně regenerují, dělají různé cviky i po tréninku. Nějaké rehabilitační pomůcky jsem si pořídil i domů. Když mě něco trápí, vím, co dělat.

Ještě se vraťme k vašemu druhému příchodu. Váhal jste, když se Plzeň ozvala znovu, nebo se taková nabídka neodmítá?

Váhal jsem asi tak půl minuty. Fotbal hrajete, abyste získával nějaké trofeje a tady ve Viktorce je k tomu vždycky blízko. Nebylo nad čím přemýšlet.

K další trofeji máte našlápnuto, devět bodů v čele ligy je slušný náskok. Máte v paměti loňský rok, kdy jste také vedli ligu, i když ne o tolik bodů, ale titul nakonec získala Slavia?

Loni to bylo takové zvláštní, dramatické. Ke konci jsme se přetahovali se Slavií, letos nechceme dopustit, aby se k nám přiblížili.

Utkání doma se Spartou a na Slavii vás ještě čekají. Budou to klíčové souboje v honbě za titulem?

My se musíme soustředit na každé utkání. Teď nás čeká těžký týden, tři zápasy. Když je dobře zvládneme, zase budeme o krok blíž. Dál se momentálně nekoukám.

Nedá mi, abych se nezeptal, protože to zajímá hodně lidí... Co stálo za změnou vaší image, že už nemáte růžový přeliv?

Už bylo na čase to změnit. Možná třeba, když se udělá titul, přijde zase něco nového.

A ještě otázka v souvislosti s vaším příjmením. Stejné má i prezident Miloš Zeman... Byl jste terčem nějakých poznámek?

S tím já nemám žádný problém. Ale váže se k tomu jedna příhoda z mého druhého příchodu do Plzně. Kluci udělali hezkou koláž z jedné starší klubové kartičky, vystřihli mi do ní hlavu prezidenta. Takže asi tak...