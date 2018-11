Záchrana Slovácka? Bude to jen dřina, upozorňuje nový trenér Svědík

„Do hodnocení se nechci pouštět. Svoje myšlenky řeknu nejdříve hráčům,“ pronesl Svědík na mimořádné tiskové konferenci po utkání s Libercem, po němž zůstalo Slovácko čtrnácté.

Zůstal jste v hledišti. Bylo ve hře, že byste přece jen šel na lavičku?

S mužstvem jsem se nepřipravoval, neviděl jsem se s ním celý týden, takže bylo zbytečné něco takového dělat. Trenérům, kteří odvedli předchozí čtyři zápasy, patří poděkování. Nás čeká další práce.

Opouštíte Jihlavu v době, kdy vede druhou ligu. S jakými pocity?

Je to těžké, protože odcházím od rozdělané práce. Pro trenéra z druhé ligy je však vždycky odměnou, když dostane nabídku z první ligy. Ta slovácká mě oslovila po všech směrem. Slučuje se s tím, jak přemýšlím.

Stejně jako loni v zimě v Jihlavě ale přebíráte tým hrající o záchranu. Není to stresující?

Ne. Fotbal dělám proto, že ho mám rád. Je to i moje povolání. Na druhou stranu, co mám ztratit, když jsem vzal tuhle práci? V Jihlavě jsme to pozvedli, byť se záchrana nepovedla. Věřím, že všichni uděláme maximum, aby se to ve Slovácku podařilo.

V čem musí Slovácko nejvíce přidat, aby se zachránilo?

Samozřejmě nad tím dumám. Ale tyhle věci si zatím nechám pro sebe. Mám s tím nějaké zkušenosti. Bodově jsme v podobné situaci, jako když jsem loni v zimě šel do Jihlavy. Bude to jenom dřina.

Bude nutné posílit mužstvo?

Je to jedna z variant. V zimní období bude potřeba vyměnit nějaké posty, udělat řez v týmu, dát impulz i příchody a odchody. Ale teď jsou před námi ještě poslední čtyři letošní kola a my se musíme soustředit, abychom vytěžili, co se dá.

Los je ale drastický. Začnete v Ostravě, pak přivítáte Spartu.

V lize si nemůžeme vybírat. Soupeři jako Baník nebo Sparta nám třeba budou svědčit více než Teplice, s kterými jsme doma prohráli. Na každé utkání se musím připravovat stejně. Nezajímá mě, jestli je to třetí kolo, Sparta, nebo Slavia. Do každého zápasu jdu s tím, že ho chci vyhrát. Takhle to mám nastavené v sobě a takhle to přenáším na mužstvo.

Martin Svědík se loučí s fotbalovou Jihlavou.

Čtvrteční osmifinále poháru v Liberci vítáte?

Určitě. Nemyslím si, že by bylo méně důležité než ligové utkání. Je to cesta do Evropy. Chci poznat charakter hráčů, charakter mužstva. V ostrém utkání ho poznáte nejlépe.

Plánujete změny v sestavě?

Nic razantního. Není čas dělat velké zásahy. Myslím, že by to přineslo více škody než užitku.

Slovácko vám umožnilo si poskládat vlastní realizační tým, což tady nebývá pravidlem. Byla to vaše podmínka?

Jsou to pro mě hodně důležití lidé, takže v zásadě to podmínka byla. O tomhle jsme se ale s Petrem (Pojezný, šéf Slovácka) nebavili, bylo to tak dané. Rád pracuji s lidmi, kterým věřím a kteří jsou zvyklí na moje požadavky. Propojení se Slováckem zajišťuje Honza Palinek, kterého znám z mého působení v Baníku Ostrava.