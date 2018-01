Přání jihlavského kouče Svědíka: Rád bych měl Ikauniekse v týmu

„Jsme ve fázi, kdy někteří hráči odcházejí, jiní přicházejí, takže kádr se pořád tvoří. A na to, abych byl schopný mluvit o nějakém charakteru hráčů či kvalitách, budu potřebovat mnohem víc času,“ tvrdí třiačtyřicetiletý bývalý fotbalový útočník Baníku Ostrava, Sigmy Olomouc či Příbrami, který coby trenér naposledy působil u prvoligové Mladé Boleslavi.

Nicméně nějaký pocit z týmu už určitě máte, nebo ne?

Co se týká jeho ochoty pracovat, nemůžu říct půl slova proti. Hráči reagují na nové věci, které po nich chceme, velmi pozitivně. Jsem mile překvapený.

Při svém příchodu jste zmínil, že si budete chtít se všemi hráči promluvit. Už máte pohovory za sebou, nebo čekáte, až bude kádr hotový?

Devětadvacet těžkých pohovorů už jsem absolvoval. Svoji práci mám založenou i na tom, protože si myslím, že když se člověk dobře ptá, hodně se dozví. Ono je dobře, když trenér ví co a jak.

A můžete aspoň naznačit, co jste z oněch pohovorů s hráči vyčetl?

Sílu kádru prověří až mistrovské zápasy. Můžeme si tady teď říkat cokoliv, ale ono to všechno bude mít ještě vývoj. Přijde finální fáze, kdy se bude sestava definitivně krystalizovat, takže si zatím na nějaké hodnocení nechávám čas. Znovu ale můžu zopakovat, že mužstvo je velmi pracovité.

Dá se z vašeho nasazování hráčů do přípravných zápasů odvodit, jestli s některými počítáte víc a s jinými méně? Že by třeba první poločas hrála řekněme silnější sestava?

Vůbec ne, spíš je to o tom, jak potřebujeme rozvrstvit zátěž. Ale samozřejmě, že třeba stopeři, když máte k dispozici tři - Štěpánka, Tlustého a Krejčího, dostávají příležitostí víc. Každopádně prostor dáváme všem a bude to tak i v dalších zápasech. Budeme pracovat na tom, abychom ty věci, které potřebujeme, do týmu postupně dostali.

Každý trenér si vždycky hlavně přeje, aby měl tým pohromadě, aby ho netrápila zranění. Jaká je v tomhle směru situace v Jihlavě?

Zdravotní problémy má Pecháček, ale nejedná se o nic vážného. To samé se dá říct i o Turynovi, který mohl nastoupit už proti Českým Budějovicím, ale ještě jsme nechtěli riskovat. Proto dostali šanci jiní, aby i odchovanci klubu věděli, že se s nimi počítá.

V týmu ovšem figuruje také několik cizinců. Jak to vypadá s dvaadvacetiletým obráncem Tillem Schumacherem, který přišel do Jihlavy na zkoušku?

To je spíš otázka na manažera Pepu Jinocha. Samozřejmě se ale snažíme, aby u nás zůstal. A co mám informace, tak je to snad na dobré cestě. V prvních dvou zápasech prokázal, že bude určitě platným hráčem. Je to německá povaha se vším všudy - pozitivní do kabiny, ochotný pracovat.

Jinými slovy by mohl být pro Jihlavu opravdovou posilou?

Je to mladý kluk, velmi dobře připravený, chytrý. Výborně brání, žádný balon nedá zadarmo, jeho hra má hlavu a patu. Dokáže si poradit i v osobních soubojích. Prostě je na něm vidět kvalita.

Chvilku panovaly nejasnosti okolo Martina Nového, teď se ale zdá, že v týmu zůstává. Nebo snad ne?

Já to beru tak, že u nás působit bude. Je to kluk, který tady něco zažil a má podíl na tom, kde se mužstvo nachází. A teď to nemyslím nijak negativně, každopádně určitě i on bude chtít pomoct týmu ze sestupových příček.

Jihlavský Davis Ikaunieks dává branku v utkání s Ostravou.

U lotyšského útočníka Davise Ikauniekse to vidíte podobně?

Maká, dělá všechno, co po něm chceme, jeho přístup je velice dobrý. Rád bych ho v týmu měl, protože pokud by vám mělo odejít osm nebo devět gólů, plus asistence, bude to vždycky problém.

Nicméně o jeho odchodu se v poslední době mluví dost hlasitě. Prý je Davis připravený Vysočinu opustit...

Vím, že se to povídá. A taky jsem četl, že má už hlavu nastavenou jinak. Já si to ale nemyslím, pracuje, jak má, a plní věci, které po něm chceme.

Kolik hráčů aktuálně jihlavský tým má?

Ze začátku jich bylo devětadvacet, teď už je to méně. A do odjezdu na soustředění do Turecka kádr ještě zeštíhlíme. Tak, aby odjelo dvacet hráčů plus tři gólmani.