Trenér Svědík: Jsem v Jihlavě, více nemá smysl komentovat

Tuší totiž, že ne všechny otázky, na které se ho zeptají, bude snadné zodpovědět. Snad i proto se ještě na krátkou chvíli u plotu, jenž dělí hřiště od příchodu ke kabinám, zapovídá se záložníkem Lukášem Zoubelem, jemuž končí smlouva.

Nakonec však do mix zóny skutečně dorazí. A po úvodních otázkách na to, jaký byl start přípravy na první sezonu Jihlavy po sestupu z nejvyšší soutěže, přichází to, co nevyhnutelně přijít muselo: otázka na zájem prvoligové Dukly Praha o jihlavského trenéra avizovaný v médiích.

Třiačtyřicetiletý kouč podle informací MF DNES minulý týden ve čtvrtek vedení jihlavského klubu oznámil, že by tuto nabídku rád vyžil a s kompletním realizačním týmem do Prahy odešel.

Jenže vypadá to, že Vysočina kouče, který s dávno už odepsaným týmem v jarní části nejvyšší soutěže ve 14 zápasech uhrál 20 bodů a málem ho dovedl k záchraně, pustit nechce. Minimálně prozatím!

„Vidíte, že jsem tady na tréninku. Takže na to už nemusím odpovídat,“ pokusil se z první nepříjemné otázky uhnout Svědík.

„Takže nabídka Dukly už není aktuální?“ ptá se redaktor MF DNES.

„Jsem tady na tréninku, nemá smysl komentovat to dál,“ opakuje Svědík.

Progresivní kouč, který se sestupující Jihlavou na jaře v lize dokázal porazit mistrovskou Plzeň, druhou Slavii Praha a o bod venku obral i čtvrtou Sigmu Olomouc, se stal v první lize letním hitem.

V hledáčku ho při výměně trenéra měl nejprve Zlín, poté Karviná. A nejnověji Dukla Praha. „Nepříjemné to není,“ uznal Svědík. „Ale situace je taková, že dnes jsem na přípravě tady. A pokud se něco rapidně nezmění, tak se jede dál.“

Variantu, že by nakonec přeci jen zamířil na Julisku, však Svědík úplně nevyloučil. „Nechávám tomu volný průběh. Teď už to neřeším já,“ dodal Svědík.

Podle informací MF DNES se na trase Praha-Jihlava opravdu jedná. Výsledek je však nyní těžké předpovídat. Podobně jako to, s jakým kádrem nakonec Vysočina do druhé ligy nastoupí.

Po už oznámených odchodech Davise Ikauniekse (Jablonec) a Mateje Rakovana (konec smlouvy, nově zřejmě Dundee United) se spekuluje o chystaném odchodu Jozefa Urblíka (Videoton), s prvoligovou Olomoucí už trénuje Pavel Dvořák a zcela vyloučit nelze ani odchody dvojice atraktivních cizinců Till Schumacher - Kamso Mara.

„Sám nevím, co a jak bude,“ krčí rameny Svědík. „Kdo odejde, kdo se ukotví. Teď je nutná stabilizace kádru.“

Naopak Jihlava včera ukázala i první potenciální posilu pro druhou ligu: devětadvacetiletého levého záložníka Jana Javůrka, který naposledy působil ve Znojmě. V uplynulé sezoně ve 29 zápasech nastřílel 9 branek a přidal 3 asistence.