Jihlavský kouč: Nejvíc mi vadí, že jsme Jablonec nepředčili v agresivitě

Ikauniekse trápí koňar, omluvil se i z reprezentace Davis Ikaunieks z Jihlavy lituje spálené šance. Byl to moment, při kterém fanouškům jihlavských fotbalistů zatrnulo. Ve 23. minutě sobotního domácího zápasu s Jabloncem, za nepříznivého stavu 0:2, si o střídaní řekl lotyšský útočník FC Vysočina Davis Ikaunieks. Tým kouče Martina Svědíka tak najedou přišel o klíčového hráče, jenž v předchozích čtyřech jarních utkáních nastřílel tři branky a na další čtyři branky přihrál. „Davis do utkání nastupoval se sebezapřením, ve středu se zranil na tréninku a měl lidově řečeno koňara na lýtku,“ prozradil Ikaunieksovy zdravotní problémy Svědík. Přesto šla Jihlava do rizika. „Věděli jsme, že začátky zápasů máme docela dobré. A že se nám může povést dát gól,“ vysvětluje jihlavský kouč. Podobná taktika pomohla k vítězstvím doma s Teplicemi a na hřišti Dukly Praha. V obou případech se Ikaunieks trefil během úvodních deseti minut. „Vždycky jsme měli dobré začátky. A i tentokrát jsme do utkání vstoupili šancí. Jenže jsme ji neproměnili,“ litoval Svědík zmařené příležitosti Pavla Dvořáka ze druhé minuty. „Naopak Jablonec ze dvou šancí, které jsme mu sami nabídli, dvakrát skóroval.“ Hosté se tak už po čtvrthodině hry dostali do dvoubrankového náskoku, kterým v podstatě duel rozhodli. „Zápas dostal úplně jiný ráz. A za tohoto stavu nemělo smysl Davise na hřišti nechávat dál,“ vysvětloval Svědík. „Ostatně, věděli jsme, že by o moc další dobu ani vydržet nemohl.“ Že Ikaunieksův zdravotní stav není optimální, potvrzuje i fakt, že čtyřiadvacetiletý forvard se omluvil z reprezentačních povinností. „Právě teď mluvil s trenérem, že na reprezentační sraz neodjede. Měl odcestovat, ale místo toho se bude muset vyléčit,“ upřesnil jihlavský kouč.