My dostaneme gól ze všeho, říká ostravský brankář Šustr

V roli jedničky Martin Šustr poprvé nastoupil v sobotu ve třináctém kole ligy proti Mladé Boleslavi. Duel rozhodla jediná střela, jediný gól v brance Baníku - 0:1.

Co říkáte svému posunu na post jedničky?

Dopadlo to tak jen shodou okolností (Petr Vašek v Baníku minulý týden předčasně skončil, když se údajně ostře pohádal se sportovním manažerem Dušanem Vrtěm - pozn. red.). Hlavně musíme tuto sezonu zvládnout, vyhrávat a udělat do konce podzimu co nejvíce bodů.

Sedm zápasů v první lize dosud odchytal brankář Martin Šustr, dva za Baník, zbytek za Olomouc.

Ale jak berete to, že najednou máte možnost pravidelně chytat?

Čekal jsem na takovou příležitost, ale nejde o mě, jde o Baník, o to, abychom udělali nějaké body a odskočili od toho spodku.

Tušíte, zda jedničkou zůstanete i na jaře, nebo klub bude shánět dalšího brankáře?

Tohle není můj problém. Soustředím se na sebe, abych podával co nejlepší výkony, a uvidíme, co bude v zimě.

Bylo pro vás s Boleslaví těžké organizovat obranu před sebou, protože zejména ze začátku měli hosté nebezpečné akce?

Když kluci v hledišti fandí, tak není moc slyšet, co říkáte, ale snažil jsem se komunikovat, co to šlo. Bohužel protihráči nám tam chodili, ale šanci měli jednu. Bohužel dali gól.

Tomáš Přikryl z Mladé Boleslavi zkouší vyzrát na ostravského gólmana Martina Šustra.

Ještě před ním se trefil Mebrahtu, ale kvůli postavení mimo hru gól neplatil. Nebylo to pro mužstvo varování?

To ano. Už ta akce byla jednoduchá, dostali balon na křídlo, dali jednoduchý centr a byl z toho gól. Asi nám to varování opravdu nestačilo.

Čím to, že jste do utkání vstoupili tak špatně?

Nevím, proč jsme začali první půli ustrašeně. Nevím, čeho jsme se báli. První poločas jsme prospali a Bolka zaslouženě vedla. Ve druhém jsme se snažili zvednout, byli jsme důraznější, agresivnější, jenže když za celý zápas nevystřelíme na branku, tak těžko můžeme bodovat, natož vyhrávat.

Jak z vašeho pohledu padl rozhodující gól Mingazova?

Dostal se do středu vápna a trefil se za tyč. Jestli to tak chtěl, tak klobouk dolů, ale myslím si, že šlo o náhodu.

Co říkáte tomu, že kolem něj byli čtyři ostravští hráči a stejně se prosadil?

To je takový náš problém celý podzim. My dostaneme gól ze všeho. Nevím. Vypadalo to jako jednoduchá situace, že ho ubráníme, ale proběhl až na penaltu a trefil to. Jednoznačně naše chyba.

Jaké je chytat takový zápas, v němž dostanete gól a pak už na vás nejde žádná střela?

No právě. Čekal jsem, že toho bude víc, že něco chytím, ale bohužel. Soupeř měl jednu takovou situaci a dal z ní gól. Pak hrál, co potřeboval.