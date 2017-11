Skvělý! Ty pocity ani nejdou popsat, říká olomoucký hrdina Sladký

„Zní to krásně. Trochu jsem v to doufal a přál jsem si to. Ale abych se jen nechválil, se svým výkonem nejsem úplně spokojený, byly tam zbytečné chyby. Vítězný gól to ale trošku překryje,“ usmíval se Sladký.

Jak jste si v tom zmatku před brankou našel míč?

Při rohu se tam odrážel a já jsem doufal, že by se mohl odrazit ke mně. Pak jsem se jen soustředil na to, abych to prostřelil. Naštěstí to vyšlo a paráda. Fakt skvělý.

Co se vám teď honí hlavou?

To nejde ani popsat. Je to skvělý. Přáli jsme si to a jsme tam, kde jsme chtěli být. Uvidíme, jedeme dál. Zkusíme vyhrát i v Liberci a bude to fantastický podzim.

Překvapilo vás, že jste ve druhé půli Spartu přehrávali?

Hráli jsme to, co jsme chtěli. Sparta není zvyklá, že by ji někdo presoval devadesát minut. My jsme to zkusili a vyšlo to. Škoda, že Šimon (Falta) neproměnil svůj nájezd v úvodu, mohlo to vypadat jinak, ale nakonec jsme to zvládli.

Jaký dojem na vás udělala Sparta?

Kvalitu mají a to, že nedělají tolik bodů, nic nemění na tom, že individuálně jsou ohromně kvalitní. Navíc příchodem Tomáše Rosického hru zlepšili a pro nás je jen dobře, že nás podržel Buchta a máme další nulu, neporazitelnost doma, paráda.

Byla výhra zasloužená?

Po gólu na 1:0 jsme mohli přidat další a uklidnilo by se to úplně. Ale nevyšlo to, Sparta pak měla nějaké závary, zvýšila tlak, ale my jsme to ubránili. Musíme pochválit Buchtu, jednu nebo dvě šance chytil. Nedostali jsme gól a na podzim jsme doma ani neprohráli. Paráda, skončilo to 1:0 pro nás a není co řešit.

Řešili jste před zápasem, že Sigma doma Spartu neporazila 19 let?

Ne, vůbec. To už je dávno a nás se to ani moc netýká, šlo to jen tak kolem. Vůbec jsme to neřešili a soustředili jsme se jen na zápas.

Jaké je hrát před plným stadionem?

Skvělý. Fanoušky musíme pochválit a poděkovat jim. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby v takovém počtu chodili častěji.

Byl to pro Sigmu vrchol podzimu?

Na jednu stranu je to Sparta, na druhou jsou za výhru tři body stejně jako za jiný zápas. Jsme rádi, že jsme nahoře a jedeme do Liberce. A ten zápas bude stejně těžký, jako byl tento.