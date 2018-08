Máme přesně to, co jsme chtěli, liboval si olomoucký obránce Sladký

Jak se hraje na Aršavina, bývalého borce Arsenalu?

No dopředu lépe než dozadu. On samozřejmě dopředu sílu má, ale dozadu se mu moc nechtělo. Hodně nám pomohl ten první gól a celkově začátek utkání. Prvních pět osm minut jsme na ně vletěli slušně a je škoda, že jsme nedali gól ještě dříve. Ale nakonec jsme vyhráli 2:0, což je přesně to, co jsme chtěli.

Potvrdila se vaše očekávání o síle Kajratu?

Věděli jsme, že spíše čekají na protiútoky, takže jsme očekávali, že budeme silnější na míči. Potřebovali jsme hlavně ubránit jejich protiútoky a chtěli jsme vzadu udržet nulu, což se nám povedlo. Dali jsme dva góly, je to slibný výsledek.

Změnilo se něco na hřišti po prvním vyloučení?

Nečekali, že dostanou tak rychlou červenou kartu. Kvalitu dopředu máme, i to s nimi určitě zamávalo, stejně jako potom s námi ta červená karta. Nevím, jestli byli nervozní, ale tvrdili, že už zkušenosti z Evropské ligy mají.

Jak jste viděl červenou kartu kapitána Vepřeka?

Neřešili jsme to ještě. Nevím ani, jestli ta první byla za řeči. Pokud ano, tak by si měl do svědomí sáhnout sám, ale to si určitě vyřeší s trenérem, nebo poté interně v kabině.

Na konci zápasu byla na týmu patrná nervozita.

Možná jsme měli v hlavách až moc třetí gól a zbytečně to hráli dopředu. Když jsme hráli v přesile, tak jsem velmi dobře drželi balon, bohužel s námi trochu zamávala ta červená karta. Oni poté ucítili šanci na gól, který by byl pro ně hodně důležitý v tuto chvíli.

Jak vidíte odvetu?

Když budeme dobře bránit a povede se nám protiútok, máme velkou šanci na postup. Poženou je fanoušci. Vědí, že doma musí, musíme být zodpovědní. Nebudeme hrát zanďoura, ale zkusíme na ně zase vylézt, protože kvalitní presink platí na každého.