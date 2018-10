Výhru nad Slavií jsme si užili, ale už je pryč. Šindelář krotí euforii

Dá se říct, že jste výhrou nad Slavií potvrdili výborný vstup do sezony, že je Baník jiný než na jaře?

Vím, že se to říká, ale mi to tak nebereme. Pokaždé chceme bodovat a to se nám teď daří, což je super a vážíme si toho. Ale bavit se o nějakém vstupu... Je to desáté kolo. A třeba po Spartě už někteří novináři mluvili o tom, co se s námi děje.

Co je důležité, abyste udrželi nynější formu a pořád se tlačili na nejlepší týmy?

Hodně dělá kabina. To se sice říká často, ale i na hřišti je znát, že jeden táhne za druhého a že si navzájem pomůžeme. Když někdo vypadne ze hry kvůli zranění nebo se mu nedaří, zbytek mančaftu ho podrží a táhne ho dál.

Opravdu to dělá hodně?

Když se vám jeden dva zápasy nepovedou, jdete dolů. Najednou vám odskakují balony... Moc dělá hlava. Když jsme prohráli doma se Spartou, hned jsme zvládli utkání ve Zlíně. Jde o to, že si v kabině navzájem pomůžeme.

A sedla si i sestava, takže ani takový fotbalista jako Václav Procházka se zatím nemůže dostat do základu.

Pro Vencu je smolné, že se na začátku sezony zranil, takže jsme uprostřed obrany začali se Ziem (Stronatim) a sedlo si to. Jsou výsledky. Ale klobouk dolů před Vencou. Nejen jaký je fotbalista, ale i člověk. Pořád je nachystaný, kryje nám záda a není to typ, který by nás podrážel. Snaží se nám ještě více pomoci.

Nechystal jste se už na roli defenzivního záložníka, kde vás trenér v přípravě zkoušel?

Před utkáním se Slavií mi to proběhlo hlavou, když jsem viděl že Jány (Jánoš) nemůže hrát, ale trenér se o tom se mnou vůbec nebavil, tak jsem si říkal, že asi nebude chtít do obrany sahat, a zůstal jsem vzadu.

A místo Adama Jánoše nastoupil jiný stoper - Arťom Mešaninov.

Hrál tam už v poháru v Sokolově a zvládl ho dobře, takže dostal trenérovu důvěru.

V duelu se Slavií jste už v 15. minutě přišli o vyloučeného Milana Baroše. Co pro vás bylo v tom utkání nejtěžší?

Paradoxně jsme možná tím vyloučením všichni úplně přepnuli a každý byl najednou ještě zodpovědnější. Mluvili jsme na sebe. Všichni jsme byli koncentrovaní do poslední vteřiny, takže to nebylo tak složité vzadu udržet. Spíše šlo o to, že proti nám stál kvalitní soupeř, který uměl tvořit.

Co se vám honilo hlavou, když jste tak brzo byli v deseti a proti lídrovi soutěže?

Že to bude sakra těžké.

Ale pět minut nato jste dali gól.

Nakopl nás. Bohužel hosté brzy vyrovnali, což nás trochu srazilo, ale kluci to nahoře výborně vyřešili a do šatny jsme šli s vedením. Před druhým poločasem jsme si hodně věřili, že to udržíme. Přesto měl soupeř situace, z nichž mohl vyrovnat, ale podržel nás Honza Laštůvka.

Dá se říct, že vydřené vítězství nad slávisty mužstvo ještě více nabudí před sobotním utkáním v Mladé Boleslavi?

Každý zápas je jiný. Se Slávkou jsme to zvládli, ale nemůžeme být v euforii, musíme se s pokorou nachystat na další utkání. Zdobí nás týmovost a nasazení, a když něco z toho vypustíme, nemůžeme pomýšlet na další body.