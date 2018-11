Pastornický drží v poháru čisté konto: Doufám, že to tak bude pokračovat

„Moc nechytám, takže je pro mě hodně důležité, že jsme vyhráli a navíc s nulou,“ řekl Martin Pastornický.

Jste pohárový brankář?

Jsem za to rád. Kdybych vůbec nechytal, bylo by to pro mě horší. Stále ale doufám, že si ligu zachytám. Na Jablonec jsem se těšil, vždyť je to prvoligové mužstvo. Ale už i předtím jsem nastoupil proti Mladé Boleslavi.

V poháru jste zatím nedostali gól...

... A doufám, že v tom budeme pokračovat.

To si musíte přát asi ze všech nejvíc, protože pohár je zatím vaše jediná šance, kdy můžete chytat, ne?

Přesně tak. Takhle to i beru. Je mi jasné, že čím dále budeme postupovat, tím více si zachytám.

Pohár je ale šance i pro další hráče, kteří jinak moc nehrají, že?

V pohárové sestavě nás bývá dost, takže je dobře, že se nám v poháru daří, protože ti, co tolik nenastupují, si aspoň zahrají a posbírají nějaké zkušenosti. I když proti Jablonci hrál třeba i Mára Janečka, který nastupuje v lize stabilně.

Jablonec měl dost šancí. V první půli balon doletěl na vaši vzdálenější tyč. Co se stalo?

To jsme měli trošku smůlu se štěstím. Ten balon mě přeletěl, ale dobře se odrazil ke mně. Kdyby se tam jaksi poodrážel, nevím jak by to dopadlo.

A v nastavení jste ještě chytil střelu Kratochvíla z dálky. Byla nebezpečná?

Byla tečovaná, ale naštěstí se míč neodrazil nikam do strany, ale šel přímo na mě.