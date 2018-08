Nešpor před odvetou v Seville: Cítíte z nich dominanci, ale gól dát jde

První utkání vyhrála slavná Sevilla FC v Olomouci před týdnem se štěstím 1:0. Stateční sigmáci zahazovali šance, což útočníka Nešpora dlouho užíralo. „Proti Seville jsme si vytvořili šest šancí. Zahradníček byl sám před gólmanem, Plšek dvakrát nedosáhl na míč. Kdyby to tam padlo, tak by znejistili, takže porážka bolela opravdu, i když jsme se neměli zač stydět.“

Sám se rval s urostlými stopery Amadouem a Gnagnonem srdnatě.

V největší šanci ale místo přihrávky volnému Zahradníčkovi špatně volil střelu z otočky. „Když jsem ve vápně, snažím se vystřelit. Pak mi říkali, že jsem mohl Zahradníčkovi přihrát,“ posteskl si. Však taky po utkání českému brankáři Sevilly Tomáši Vaclíkovi vyčinil:

„Říkal jsem mu, že nám taky jeden gól mohl pustit, že by je to srazilo do kolen. Zachytal dobře.“

Je možné, že v odvetě v Andalusii narazí Nešpor na jiné obránce – Mercada, Kjaera či Sergiho Gómeze. Trenér Machín v posledním ligovém utkání proti Villarrealu postavil do sestavy pouze tři hráče z olomouckého utkání. Nechyběl samozřejmě Banega, dále český brankář Vaclík a kanonýr Sarabia.

„Každý post mají zdvojený, je jedno, jestli hraje jeden, nebo druhý,“ povídá Nešpor. „Mají dvacet kvalitních hráčů. Obránce tady měli mladé, pravému bylo devatenáct let (Berrocalovi). Ale v ofenzivě je jedno, kdo hraje. Takový klub musí mít dvacet silných hráčů na balonu. Počkají, až do nich doběhnete, a pak vám to jen prohodí a už toho hráče nechytnete. Je hezké si proti nim zahrát.“ Olomoucká výprava dnes odletěla do Sevilly, o půl desáté večer si zatrénuje na monumentálním stánku Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

„Stojí o pár korun víc“

A Nešpor vyzývá všechny bohy, aby se v nerovné bitvě proti fotbalovým boháčům přiklonili k Hanákům: „Když se kouknete na jejich hráče, tak stojí o pár korun víc. Já ale vždycky říkám, že to jsou lidi, že každý se dá porazit.“

I když Sigma v lize tápe a po porážce 0:3 v Jablonci, kde Nešpor odpočíval jen na lavičce, klesla až na čtrnácté místo, ve svém názoru se po úvodním střetnutí se Sevillou jen utvrdil. „Musíme sbírat body v lize, ale tohle byl zážitek pro všechny – fanoušky, město, pro hráče. Konfrontace s velkoklubem. Byly tam chvíle, kdy jsme ho zatlačili a zjistili, že se dá i proti němu hrát.“

Olomouc na slavného soka, pětinásobného vítěze Evropské ligy vletěla a neúnavným vosím napadáním eliminovala jeho zbraně. „Každému se hraje špatně, když máte nacvičený presink a chytnete je na jejich půlce. Dostanete hráče pod tlak. Nám nic jiného nezbývalo,“ vykládá Nešpor. „Není jednoduché to vydržet. Byly tam okamžiky, kdy nám z toho kombinací utekli, a pak je člověk vyklusává do bloku. Ale balonů jsme v presinku vybojovali dost, znejistili,“ vypozoroval.

Zběsilé tempo sigmáci vydrželi. „Je to rychlejší než liga,“ přikývne Nešpor. „Když přijímáte míč, rychle vás zaskočí, nemáte tolik času. Takticky jsou na tom taky super. Hráli 3–4–3, to je jiný styl, v Česku neobvyklý, hraje ho málo týmů.“

Jenže v koncovce si Sigma počínala bez patřičné kvality a Sarabia šest minut před koncem z úniku ukázal, jak se zakončuje. „To byla kontra ve vteřině. Jenom zaběhl stoperovi za prdel. Když jim dáte takový prostor, je to smrtící. Kvalitu mají neskutečnou,“ uznale pokyvuje Nešpor. „Každý si musí vzít příklad, jak jsou koncentrovaní, nic si nevyčítali, když něco zkazili. Doopravdy z nich cítíte dominanci.“

Pro Olomoucké životní zážitek, který umocnil vyprodaný Andrův stadion a potlesk lidí vestoje vzdor porážce. „Klobouk dolů, česká nátura je jiná. Člověk se má těšit z toho, že jde na fotbal, koupí si klobásku, pivo, vezme děti. Jeden zápas je dobrý, druhý špatný, jsou horší věci na světě,“ říká Nešpor s nadhledem. „Je hezké, když přijde plný stadion. Lidi byli super.“

Do Sigmy přestoupil bývalý útočník Sparty, Bohemians či Mladé Boleslavy v létě z Polska, zatím vstřelil dva góly – jeden v lize a druhý ve 3. předkole Evropské ligy v kazašské Almatě. Třetí by osmadvacetiletý hroťák, jehož si trenér Jílek chválí především pro náročný styl hry a také vůdčí vlastnosti, přidal rád zítra večer v Seville.

„Nemůžeme nic balit, 0:1 jsme prohráli, ale fotbal je jenom fotbal. Hodně z nás si už takový zápas do konce kariéry nezahraje. Stát se může cokoliv. Člověk musí věřit,“ pousměje se Nešpor. „A nějak to tam dotlačit. Gól jde dát každému.“