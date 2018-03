Nejsme tlupa pirátů s papouchem na rameni, přesvědčuje první muž fotbalu

„Určitě jsem zestárnul o víc než tři měsíce, ale nelituju ani v nejmenším. Potrvá, než fotbalu vrátíme pozitivní image a přesvědčíme všechny, že nejsme tlupa pirátů s páskou přes oko a papouchem na rameni,“ říká Martin Malík, jenž po prosincových volbách vystřídal na místě šéfa Fotbalové asociace mocného Miroslava Peltu, kterého smetl skandál s dotacemi.

Už to bude rok, co na Strahov dorazilo policejní komando a začalo Peltu vyšetřovat. O co fotbal od té doby přišel?

Když budeme upřímní, fotbal už tehdy neměl křišťálově čistou pověst. Fanoušci spekulovali bůhvíjak to bylo s některými výsledky, leccos se domnívali, támhle zase opilý rozhodčí čural na rohový praporek, jenže pak přišla policejní akce a všichni lidé, kteří ve fotbale pracují, dostali razítko, že jsou gauneři.

Vím, že nejsou, ale co s tím může udělat jejich nový šéf?

Vlezl jsem do něčeho, co nebylo ideální, což ale zároveň dávalo předpoklad, že už to musí být jenom lepší. Věřím, že jsme schopni image fotbalu napravovat.

Vzniká sportovní rada FAČR. Má Uhrina, láká Rosického V novém poradním orgánu nejen pro národní výběry zasedne Dušan Uhrin starší, trenér fotbalových vicemistrů Evropy z roku 1996. Vedle něj usednou v radě také zástupci FAČR - trenér či manažer reprezentace (čili Karel Jarolím či Jaromír Šeterle), ředitel sportovně technického oddělení Michal Prokoš a trenér jednadvacítky Vítězslav Lavička. Předseda asociace Martin Malík oslovil pro zbývající pozici externího poradce Tomáše Rosického. „Čekám na jeho rozhodnutí, do této role by mi pasoval,“ prohlásil Malík. Sportovní rada bude poradním orgánem, který bude řešit nejen otázky kolem reprezentačního A-týmu, ale sloužit by měl také mládežnickým národním výběrům a konzultovat plánované systémové změny v českém fotbale.

Daří se to?

Daří. Jen když vezmu tenhle barák na Strahově, sídlo Fotbalové asociace. Našel jsem tu lidi, kteří nejenže milují svou práci, ale hlavně milují fotbal a jsou to odborníci. A to schválně nemluvím o penězích.

Jak to myslíte?

Že fotbal a sport obecně býval drasticky podceňovaný. Ze současné vlády mám naopak pocit, že má kvalitně připravenou ideu financování sportu. Chtějí nám vyjít vstříc, ale zároveň očekávají, že jim to sport bude vracet.

Jak? Proč by měl stát dávat peníze do fotbalu, když může podporovat třeba hrdinku Ledeckou, fenomenální rychlobruslařku Sáblíkovou, biatlonisty?

Musíte odlišit dvě věci. Masové sportování, při kterém nejde o medaile. Jedná se o populaci jako takovou, která má vážný problém s obezitou, s dětmi přilepenými k tabletům. Obecná snaha státu by měla být, aby podpořili lidi, že se budou hýbat. V jakémkoli sportu. A pak je úroveň nejvyšší, reprezentační.

Tam si fotbal věří?

Nemáme patent na rozum a neumíme všechno nejlíp, ale je nás hodně. Možná je to kacířská myšlenka, ale nejen okolní státy si k podpoře vybírají sporty, které jsou tradiční, zajímavé a dlouhodobě úspěšné. Čili u nás fotbal. Nepopírám, že Martina Sáblíková je fenomén, ale dává větší smysl postavit rychlobruslařský ovál pro pár jedinců, nebo podpořit sporty, které mají masovou základnu, a zároveň se postarat individuálně o přípravu výjimečných sportovců?

Co vám z toho vychází?

Kdyby u nás neměl fotbal 300 tisíc členů a hrálo ho třeba jen pět tisíc lidí, určitě by bylo naivní žádat stát, aby nám pomohl postavit deset stadionů. I proto musím pochválit, že současná vláda, byť je v demisi, přistupuje ke sportu pragmaticky.

Jenže problémy nemizí. Čínská společnost CEFC, majitel Slavie a váš strategický partner, řeší finanční těžkosti.

Kdyby naše spolupráce nemohla pokračovat, byl by to výpadek, který by se nám těžko nahrazoval.

Vím o smlouvě, která reprezentačnímu áčku a jedenadvacítce zaručuje přes 20 milionů ročně.

Nemůžu mluvit o penězích, každopádně by to byl problém, kdyby CEFC musela vypovědět smlouvu. A kdyby se ten problém měl dotknout Slavie, byla by to katastrofa pro celý český fotbal.

Předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta (vpravo) a prezident CEFC Chan Chauto podepsali smlouvu o partnerství reprezentace.

Proto jsem se ptal, o kolik jste jako fotbalový šéf zestárnul?

Uznávám, že žiju rychleji než dřív. Hodně cestování, které zdržuje, mraky schůzek na všech úrovních. Do toho nevíme, jestli a případně kolik peněz dostaneme z dotačního programu na provoz. Loni jsme dostali méně než v roce 2016, dělalo to 360 milionů. Letos jsme pro reprezentaci zase dostali o 6,5 milionů méně, což nám radost nedělá, protože reprezentací máme 21.

Musíte šetřit?

Pořád. Ale to by měl řádný hospodář v jakékoli době. Rozpočtová opatrnost je na místě. Pokud by stát nedal nic na provozní výdaje, budeme mít v červnu hlavu těsně nad hladinou. V červenci už se budeme potápět. Ale nepředpokládám, že k tomu dojde.

Mezitím bude policie šetřit, jestli v nižších soutěžích nedochází k fixlování. Sama asociace - v případu třetiligové Mohelnice - podala podnět k šetření. Nevyděsilo vás, že jsou cinknuté zápasy?

To říct nemůžu, protože jsem celkem realista. Podobné snahy k fotbalu i ostatním sportům patří. Kde je po nekalých sázkách poptávka a zároveň se objeví nabídka, někde se to protne. Bohužel.

Očividně se to proťalo. Máte zbraně, jak tomu zabránit?

Nemyslím, že jsme schopni docílit toho, aby to úplně vymizelo. Neumíme říct sázkovým kancelářím: Hele, na tyhle soutěže kurzy nevypisujte! Respektive umíme, ale do jejich byznysu se nedostaneme.

Pokusili jste se o to alespoň?

Kdybychom nakrásně přesvědčili dva tři subjekty, které na českém trhu působí, o to intenzivněji ty kurzy vypíšou zahraniční sázkovky.

Nemůžete dělat víc?

Zjednodušeně řečeno: je to podobné, jako když zavoláte policii, že se stane vražda. Bez emocí vám odpoví: Musíte počkat, až se stane. Přesto je nutno říct, že s policií maximálně spolupracujeme a jak my, tak policie jsme v téhle věci velmi aktivní.

Bývalý rozhodčí Pavel Býma, velmi pochybná osoba z Valašského Meziříčí, vám prý navrhoval, jak proti fixlování bojovat.

Jenže já s tím člověkem vůbec nemluvil.

To mě nepřekvapuje, má pověst povídálka.

Ale jeho nápad jsem ve vašich novinách zaregistroval.

Aby se na zápasy nižších soutěží nesmělo sázet jednotlivě, nýbrž jen v kombinaci s dalšími zápasy?

Bavíme-li se o ideálním světě, tak super. Jenže my obsáhneme nanejvýš české sázkové kanceláře a už to by mohlo zavánět kartelovou dohodou. Myšlenka není špatná, jen by musela existovat autorita, která ji pohlídá. A ani sama Evropská unie to není, protože na asijské sázkovky nedosáhne.

Třeba na Slovensku jsou ve snaze odhalovat podezřelé výsledky dost aktivní. Tvrdí, že mafie dokáže přes fotbal vydělat víc peněz než za drogy a zbraně. Navíc méně riskantním způsobem.

Když to úmyslně přeženu, tak účetní závěrky obchodníků se zbraněmi a drogami za rok 2017 jsem neviděl, proto nemůžu porovnávat. Ale sázení je bezesporu velký byznys, který inklinuje hlavně k Asii.

Ale tady musí mít prostředníky.

Přesně tak. Nikdo asi nemůže popřít, že jsou u nás i takové osoby.

Víte, kolik se za víkend prosází na nižší soutěže?

Podle mých informací se obrat pohybuje kolem dvou milionů eur na jeden zápas ČFL nebo MSFL. Vím, že je to příšerné číslo, ale to nejsou prosázené peníze v Česku. Kolik těch zápasů může být podezřelých? Určitě to není sto procent, určitě to není nula. Máme nějaké indicie, ale nemyslím, že se to děje v extrémním měřítku.

Co když ano?

Věřím, že funguje prevence, které se snažíme věnovat. Vždyť víte, jak se to říká ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! Neber ty úplatky, neber ty úplatky, nebo se z toho zblázníš. Vyznívá to směšně, ale všichni se s tím můžou setkat. Mladým klukům, kteří jsou k tomu nejnáchylnější, to může zlikvidovat kariéru, o trestní odpovědnosti nemluvě.

Takže?

Asociace má člověka, který se specializuje na problematiku „match fixingu“. Ten školí všechny reprezentační týmy, od patnáctky počínaje. A taky všichni hráči, kteří přicházejí do našich akademií, musí projít vstupními psychologickými testy a následnými školeními.

Pomáhá to?

Musí. I Hráčská fotbalová unie se napříč soutěžemi snaží týden co týden upozorňovat, co hrozí, když neodoláte. Kariéra je krátká, proto radí: Šetři, nezadlužuj se, nesázej!

Nový předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík hovoří na tiskové konferenci.

Co na to policie, která v případu Mohelnice zatím mlčí?

Co mám zprávy, policie by měla vyčlenit dva pracovníky, kteří se stanou specialisty na fotbalovou problematiku. Je to specifická agenda, kterou těžko můžete předat policistovi, který ráno dělá na vloupačce do bytu, odpoledne na ukradeném autě a večer na přepadení babičky.

Fotbalová asociace taky změnila předpisy, že?

Ano, přistoupili jsme k tomu zodpovědně. I kluby třetí ligy a divize musí své zápasy vysílat online, aby se předešlo podezřením.

Jenže podle všeho to dvanáct klubů na Moravě nedělá.

Nedělá a podle novely to budeme řešit jako disciplinární přečin. Kluby se možná budou hájit tím, že se jedná o ex variis causarum figuris, jak se v římském právu říká závazkům vznikajícím z různých důvodů, ale pro nás je to chabá výmluva. To, jestli je špatná wi-fi, zrovna nastal výpadek proudu nebo se musí hrát na vedlejším hřišti, nemůže hrát roli. Proti lumpárnám musíme a hlavně chceme bojovat.