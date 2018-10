Berbr lidem slouží jako berlička, tvrdí šéf českého fotbalu Malík

„Nechápu, proč s tím někdo s jedenáctidenním zpožděním šel do médií. To nemá nic společného se zájmem tady pracovat a s obavou o to, jestli nastavený systém bude správný,“ diví se Malík. „Důvod zveřejnění bych hledal někde jinde.“

Kde?

Podle mě je skupina ze Sportovně technického oddělení rozdělena na dvě části. Na kluky, kteří tady chtějí pracovat a podepsali to proto, že neměli dost informací, jak se celý příběh odvíjel a proč musel Michal Prokeš skončit. To umím pochopit. Pak je tu radikální část, jež chtěla přitáhnout mediální pozornost.

Což se vám nelíbilo.

Neumím si představit, že se v jakékoli firmě proti vedení někdo takhle vymezí a zatáhne do interních diskusí média. Jde o narušení důvěry a musíme si vyhodnotit, jestli s těmi lidmi pracovat dál – bez ohledu na jejich kvality. Někteří určitě skončí, ale čistkou bych to nenazýval.

Ale jedna výpověď už padla. Dostal ji Jiří Vorlický, asistent trenéra reprezentace U15.

Přečetl jsem si rozhovor s ním, u kterého jsem skřípal zuby. Vždyť sám na sociální sítě napsal, že v takové atmosféře nechce pracovat a že ke konci roku chce skončit. Proto jsme mu poslali ukončení pracovního poměru k 31. prosinci. Nerozumím tomu, že někdo říká, že tady pracovat nechce, ale pak je překvapený, že jsme takhle reagovali.

Proti Prokešovu konci se ozvala i velká jména: Poborský, Kouba, Bejbl... To vás neznepokojuje?

S některými jsem mluvil a slyšel od nich, že zveřejnění bylo i z jejich pohledu zbytečné. Řada z nich by to dneska už nepodepsala. Ptal jsem se, proč to neřeknou novinářům. A co jsem slyšel? Teď už z toho přece nevycouváme, jsme tým.

To vám vadí?

Nemám žádný problém s tím, že ten dopis napsali. Najednou byli bez šéfa, se kterým tady fungovali dlouho, chtěli mít záruku kontinuity. Navíc v nich byla živena představa, že nejde o Michala Prokeše, ale útok na podstatu jejich práce. Ale nelíbí se mi, že to někdo z nich vezme a bez zjevné příčiny strčí do médií. To je nefér a poškodí to fotbal.

A není to tak, že oni cítí, že fotbal poškozuje někdo jiný? Třeba místopředseda Roman Berbr?

Berbr jim do jejich práce nezasahuje. Nerozumím, proč by měli mít právě z něj obavu. Že má nálepku černokněžníka, na kterého se dá všechno hodit, je jasné. Proto když jsme vydali prohlášení, že jsme se s Michalem dohodli na ukončení smlouvy, veřejnost reagovala: No jo, Berbr mu určitě házel klacky pod nohy, radši odchází středem.

A to není pravda?

Je to berlička. Neznáme důvod, tak to svedeme na Berbra.

Takže kdyby nebylo Berbra, Prokeš by stejně nezůstal?

Určitě by nezůstal. Vývoj byl takový, že jsme se nejdřív s Michalem bavili o výši jeho mzdy. Říkal, že mu bývalý předseda něco slíbil a že za podmínek, které má teď, tady nezůstane. Já ten nárůst, který požadoval, odmítal. Když budete mít malířskou firmu a malíř pokojů bude geniální, všude se trefí do odstínu a zákazníci na něj budou pět ódy, nebudete o něj chtít přijít. Ale když si řekne o víc peněz, než máte vy jako majitel, tak se s ním asi nedohodnete. Michal chtěl 250 tisíc, což tady nebere vůbec nikdo. Ani já jako předseda, ani nikdo další. A do toho přišla kauza s kreditní kartou.

Tvrdíte, že Prokeš nedoložil, na co použil bezmála milion korun, který během dvou let z karty vybral.

Michal nejdřív nedoložil účty, ale slíbil, že všechno dodá. Nedodal. První náš návrh tedy byl, aby tady zůstal a že mu budeme 25–30 tisíc měsíčně z platu strhávat. Tuhle nabídku odmítl s tím, že je nepřijatelná. Tak jsme se dohodli na jeho konci. Spouštěčem tedy rozhodně nebyl Berbr.

Jenže se zároveň říká, že Prokeš získával čím dál větší podporu na nižších úrovních pyramidy, které právě Berbr léta ovládá.

Také jsem to slyšel. Ale upřímně, nemyslím si, že Sportovně technické oddělení by mělo tak velký vliv na volitele, že by na něco takového Michal vůbec mohl pomýšlet.

Ale za Prokešem stál třeba i Pavel Nedvěd.

I to se říká. Ale Pavel se jasně vyjádřil, že v příštích letech chce pracovat pro Juventus. Zároveň nevyloučil, že by se v budoucnu do českého fotbalu mohl vrátit, což by pro nás všechny byla ta nejlepší zpráva.

Jak se vám vůbec s místopředsedou Berbrem pracuje? Navenek to vypadá, že rozhoduje on.

Jsem jeden z mála, kdo je ochotný se s ním pohádat. Jsem tu od toho, abych nahlas říkal i věci, které se mu nelíbí. Někdy přesvědčí on mě, jindy já jeho. Jasně, slyšel jsem, že jsem jeho podržtaška, někde jsem byl nakreslený jako jeho loutka. Zvenku to tak možná vypadá.

A to vám nevadí?

Roman to umocňuje tím svým: Já jsem hledal trenéra, já jsem dělal tohle, tamto. Nemůžu mu to zakázat, a když to udělám, on to stejně nedodrží. V té své černokněžnické poloze si libuje, má ji jako energii.

Ale to fotbalu škodí, ne?

Já vím. Ale co s tím dělat? On je zvolený, tak jako jsem zvolený já.

Vážně ho dokážete ukočírovat?

Neříkám, že pokaždé vyhraju. Ale když máte logický argument a dokážete mu ho podat, jde to. Je zvyklý na tvrdé jednání a většina lidí s ním do polemiky radši ani nejde a udělají, co chce on. Přitom když umíte argumentovat, dá se s ním domluvit.