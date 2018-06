Ti kromě jiného rozhodli, že mistrovství světa 2026 uspořádá trojice USA, Kanada a Mexiko. „Rozhodla sázka na jistotu,“ tvrdí český předseda Martin Malík.

Tak jste přemýšleli i vy?

Před kongresem jsme dva dny seděli s generálním sekretářem Rudolfem Řepkou a na lísteček si psali pro a proti. Nejzásadněji na nás působila neexistence infrastruktury v případu Maroka. Muselo by se postavit devět stadionů, což jsme považovali za vážné riziko. Pak jsme do ruky dostali evaluační zprávu komise, která obě alternativy posuzovala, a našemu úsudku to dalo za pravdu.

Slováci hlasovali pro Maroko.

Aspoň je vidět, že jsme všichni měli svobodnou ruku. Každá asociace se mohla rozhodnout podle svého. Žádné paktování.

Volby Ruska 2018 a Kataru 2022 provázely skandály. Báli se teď kandidáti lobbistických tlaků?

Hlavně je jiný systém. Už nerozhoduje jen výkonný výbor, nýbrž kongres jako takový. Hlasovali všichni a veřejně. Bylo to fér.

Jaké minusy vám vyšly u americké kandidatury?

Časový posun a s tím spojené televizní vysílání. Ale plusy převážily. Stadiony, silnice i hotely stojí. A fotbal by měl vydělat jedenáct miliard dolarů, v případě Maroka půlku.

Pro letošek se fotbal přestěhoval do Ruska. Bude to velkolepé?

Už na bezpečnostních opatřeních vytušíte, že ano. Bude to naveliko, což do určité míry odpovídá mentalitě Rusů. Oni chtějí ukázat, že všechno dopadne perfektně. Ve středu byl galakoncert, na který přišel prezident Putin. Rudé náměstí se z polovičky přestavělo na koncertní síň. Šampionátu se všechno podřizuje.

Ale chování místních je chladné.

Atmosféru vytvářejí fanoušci odjinud, hlavně z Jižní Ameriky. Kolem našeho hotelu je spousta dobrých hospod, a to byste měli vidět, jak se tam tančí. Nejdřív se objeví čtyři Peruánci, během dvaceti minut jich je padesát. Přidá se dvacet Argentinců, třicet Španělů, Mexičani. Všichni zpívají svoje chorály, lidé si je fotí, televize přijede natáčet. Když se zvednete od večeře, tak zjistíte, že před vedlejší hospodou se děje totéž. Centrum Moskvy v obležení. Až mám dojem, že tak úžasnou atmosféru Rusové zjevně nečekali.

Kolikrát jste zalitoval, že tu nejsou čeští fanoušci?

Mockrát. Během kongresu se potkáte se spoustou lidí, kterým se představíte. A odkud jste? Z České republiky. Aha. Oni pak chvíli přemýšlejí a vidím, jak si nejsou jisti: Jsou tu Češi? Nejsou? No jo, vy tu nehrajete! Ta reakce nás provází na každém kroku a je smutná.

Mistrovství světa je nejsledovanější sportovní akce planety. Vnímáte to tak, že kdo tu není, tak vlastně neexistuje?

To zase ne, vždyť z Evropy je tu jen třináct týmů. Na kongresu měly přesilu země, které v kvalifikaci neuspěly. Ale samozřejmě je mi to líto. Když vidíte ten šrumec okolo, a česká vlajka nikde.

Navíc Češi chybějí už na třetím šampionátu v řadě. Co s tím?

Zkusit se dostat do Kataru.