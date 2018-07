Výhra potěší. Proti Budějovicím se nám nedaří, těší táborského Kučeru

S výsledkem jste spokojení, co s předvedenou hrou?

Výsledkově jsme to zvládli na jedničku. V prvním poločase měly České Budějovice několik příležitostí na to, aby šly do vedení. Kdyby je proměnily, utkání by se jistě vyvíjelo jinak. Do poločasu se nám naopak podařilo jednou prosadit, čímž jsme soupeře značně nakousli. Následovaly další dvě trefy a mohli jsme slavit cennou výhru nad kvalitním týmem.

Je povzbudivé porazit v přípravě druholigového rivala z Budějovic?

Rozhodně, je to pro nás povzbuzení do další práce. I když je to pouze přátelské utkání, tak to jistě potěší o to více, že se nám proti Dynamu tradičně nedaří.

Celkově se příprava vyvíjí správným směrem?

Máme proměnlivé výsledky. Prohráli jsme s Teplicemi, porazili jsme Příbram a tým hráčů bez angažmá. Naposledy jsme propadli na turnaji v Počátkách, kde jsme dvakrát prohráli a předvedené výkony byly opravdu špatné. Proti Dynamu jsme si znovu spravili chuť.