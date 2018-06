První posilou Liberce je Koscelník, přichází ze slovenských Michalovců

„Do Slovanu jsem přišel s tím, že chci co nejvíce hrát. Poprat se o základní sestavu. Rád bych pomohl týmu zpět do evropských pohárů, s čímž souvisí další cíl, a to nasbírat co nejvíc bodů v sezoně,“ řekl 23letý fotbalista z východního Slovenska.

Přes svůj mladý věk už má na kontě 87 zápasů v nejvyšší soutěži sousední země, v nichž vstřelil 15 gólů. Minulá sezona mu v Michalovcích vyšla, díky 8 brankám a 4 asistencím byl nejlepším střelcem i nahrávačem týmu, který skončil ve slovenské lize osmý.

Nejlépe se podle svých slov cítí na pravém křídle, může však hrát i nalevo. „Jsem spíše ofenzivnějším typem fotbalisty, který si rád zaútočí,“ uvedl Koscelník.

V Michalovcích strávil osm let a cítil, že je čas na změnu. „Je to pro mě velký krok dopředu. Přece jen Liberec je někde jinde než Michalovce a česká liga má vysokou úroveň. Nebylo nad čím váhat.“

Vstup do nového prostředí by mu měl usnadnit fakt, že Slovan Liberec převzal slovenský trenér Zsolt Hornyák s asistentem Branislavem Sokolim, který ho kdysi vedl coby dorostence.

„Vzhledem k tomu, že budu v podstatě zahraniční hráč, je pro mě určitě plus, že na lavičce budou slovenští trenéři. Ale všechno ostatní je jen na mně,“ uvědomuje si Martin Koscelník.

Libercem v minulosti prošlo více slovenských hráčů - někteří (Hološko, Valachovič, Šinglár, Hodúr, Dúbravka) patřili k oporám, jiní zapadli.