Jindráček: V Ústí to byla bomba, ale já měl poslední šanci na ligu

„Jsem za to rád, i když se mi v Ústí dařilo. Ale pro tohle fotbal hrajeme. Už taky nejsem nejmladší, tohle byla asi moje poslední šance dostat se do ligy. Snad ji chytnu za pačesy,“ věřil 28letý hráč po remíze 1:1 v Mladé Boleslavi.

Ve čtvrtek skóroval ve 2. lize za Ústí proti Brnu, šlo o jeho pátý zásah v sedmém zápase, v pátek už trénoval se staronovým týmem a v sobotu coby náhradník oblékl trikot sklářů.

„Měl v nohách čtvrteční zápas, proto střídal,“ vysvětlil kouč Daniel Šmejkal. „Jsem moc rád, že je tady, je to silový typ hráče. Vyhrál plno osobních soubojů. A po jeho příchodu na hřiště jsme dali branku.“ Trefil se po rohu Hošek, příště se třeba prosadí už Jindráček. „Kvůli tomu, že jsem nastřílel pár gólů, jsem do Teplic šel. Doufám, že v tom budu pokračovat,“ řekl pro klubovou televizi po jubilejním, 100. startu v lize. „I když Boleslav měla dost šancí, my sahali po výhře, fotbalově jsme byli lepší. Kluci si bod zasloužili, snad moje účast pomohla.“

Zatím na Stínadlech hostuje do zimy. „Dozvěděl jsem se o tom hodinu po utkání s Brnem. Z Ústí se mi odcházelo těžko, byla super parta, vyhrávalo se, vede se tabulka, bomba to byla. Ale takovou nabídku bych asi už nedostal.“

Druhou nejvyšší soutěž opouštěl coby její druhý nejlepší střelec; pět gólů na startu je paráda, zvlášť když loni za celou sezonu dal čtyři. „Jsem rád, ale je to i pocta pro kluky. Oni mi góly připravili, já jen doklepával,“ blahořečil parťáky na fkusti.cz. „Týmu sedí běhavý systém trenéra Křečka, plno týmů si s námi nevědělo rady.“