Hála letos dohrál. Olomouckým fotbalistům chybí údernost z křídel

Hned v dalším zápase, v němž Sigma v českém poháru rozstřílela druholigový Třinec 7:0, opouštěl hřiště v prvním poločase s bolestivou grimasou ve tváři. Věděl, že je zle.

„Slyšel jsem ten zvuk v koleni,“ povzdechl si. „Navíc jsem si to udělal sám, nešlo o souboj.“

Přetržené zkřížené vazy mu ukončí nejspíš celou sezonu.

Byť by se chtěl vrátit po zimní přípravě, sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář to vidí pesimističtěji: „Do června s ním nemůžeme vůbec počítat.“ To je pech! Zrovna když se dostával do formy, pomohl porazit Duklu a vypadalo to, že obsadí kraj sestavy, který obvykle v Sigmě patří Tomáši Zahradníčkovi vpravo a Šimonu Faltovi vlevo.

Nebýt nepříjemného zranění, byl by Hála pro trenéra Václava Jílka dobrou možností, jak zítra v domácím zápase 12. ligového kola proti Zlínu nahradit Faltu, jenž si nakonec po rozhodnutí odvolací komise musí odpykat jednozápasový trest za nesprávné vyloučení v Liberci.

„Je to tak dané, už to nemá cenu komentovat,“ ukončuje bizarní kauzu Minář. Teď se nabízí Jílkovi jiný trumf – uzdravený Václav Pilař.

Kvůli svalovému zranění chyběl třicetiletý bývalý český reprezentant téměř dva měsíce.

Naposledy naskočil proti Spartě na dvacet minut. V týdnu měl znovu drobné zdravotní potíže, ale největší hvězda olomoucké soupisky bude nachystaná. „Doufám, že jo. U nás je každou chvilku někdo zraněný. Nechci nic zakřiknout,“ povídá Minář ostražitě.

Získá Lalkovič smlouvu?

Na Hálovo zranění po přestupním termínu zareagoval tak, že na test pozval slovenského křídelníka Milana Lalkoviče, který je po zranění a po konci ve skotském Ross County bez smlouvy. Pětadvacetiletý košický rodák prošel akademií Chelsea, v Anglii však okusil jen nižší soutěže – kluby Walsall, Portsmouth a Barnsley. Byl také v portugalské Vitórii Guimaraes či nizozemském ADO Den Haag. Do české ligy nakoukl v Mladé Boleslavi, kde se ale s jejím bývalým koučem a manažerem Minářem minul. Přesto si na něj teď vzpomněl. Lalkovič odehrál za olomouckou juniorku utkání proti Slovácku, na výhře 5:3 se střelecky nepodílel a po hodině střídal.

Ale zaujal rychlostí. Dostane kontrakt? „Zatím z toho nemáme žádné závěry,“ říká Minář. „Není to teď pro nás na pořadu dne. Při zranění Hály jsme řešili, jaké jsou možnosti po přestupovém termínu – více méně žádné. Lalkoviče testujeme, byl také ve stavu, kdy měl zdravotní problémy v Anglii. Uvidíme, jak bude vypadat.“

0 gólů Křídla Sigmy Falta, Zahradníček, Hála, Pilař ani Manzia v 11 kolech první ligy neskórovala.

Po zranění nártu se do tréninku už zapojil další křídelník Bidje Manzia, stejně jako krajní obránce Juraj Chvátal, jenž laboroval s ramenem.

Pro čtrnáctou Olomouc je důležité i bez Falty potvrdit proti pátému Zlínu vítězství nad Spartou a odrazit se z ligového spodku.

„Jsem opatrný. Máme to nahoru dolů – odehrajeme dobrý zápas a vzápětí špatný. Věřím však, že to bude dobré. I když nás čeká zase jiný způsob hry,“ varuje Minář.

Sigmě by se od jejích křídel hodil mnohem větší příspěvek, byť toho oběhají hodně a zdánlivě působí nebezpečně ostře. Jenže Falta, Zahradníček, ale i Pilař, Manzia a Hála čekají na první trefu v ligové sezoně. A jen jedna asistence je na běžce Zahradníčka s Faltou málo. I stoper Štěrba má dvě...

Zdravý šikula Pilař by měl přinést Hanákům mnohem větší efektivitu.

Jenže tělo mu vypovídá službu zoufale pravidelně. Jinak by jej mistrovská Plzeň v létě sotva uvolnila.