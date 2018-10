Zpověď českého fanouška: Jak se s námi Real soudil. Vždyť jsme jejich!

Až dnes večer nastoupí Plzeň proti Realu v Lize mistrů, je nulová šance, aby přál českému týmu. Proč? To vám Gonda zkusí vysvětlit.

Je mu 29, pracuje jako marketingový manažer a španělsky se začal učit až na vysoké škole, aby víc porozuměl Realu.

Kde se ta vášeň vzala?

V roce 2007, kdy jsem se poznal s klukem, který má stejně vášnivý vztah k Bílému baletu. Rozhodli jsme se, že zkusíme založit internetovou stránku, která bude sdružovat české a slovenské fanoušky. Psát jim, co se kolem Realu děje, oficiální informace a klidně i drby.

Jak tedy vypadá váš den?

Brzo ráno zapínám Twitter a koukám, co napsaly nejčtenější španělské deníky. Z toho čerpáme.

Ale to přece není důvod klubové vášně.

Zjistili jsme, že lidí, kteří český web Realu sledují, je spousta. Stovky, tisíce. Všichni jsme toužili, abychom úspěchy Realu prožívali společně, tak jsme založili fanklub.

To by o vás Real měl vědět.

Věděl by, kdyby svolil, abychom patřili do oficiálních fanklubů. Kolegové ze Slovenska tam jsou.

Proč ne Češi?

Pořád slyšíme jen maňana, maňana. Příště, příště. Už je to frustrující, všechny podmínky jsme splnili.

Navíc jste měli problémy.

Před dvěma lety, to jsme byli na pokraji sil. Real, navzdory tomu, že je naším životem, si v Praze najal právníky, kteří měli chránit značku Real. Předvolali nás k rozhodčímu soudu agrární komory, která se kromě jiného stará o spory ohledně domén.

Real Madrid - Plzeň Sledujte v úterý od 21.00 online

Za to, že jste vedli webovou stránku real-madrid.cz?

Ano. Je to ochranná značka Realu, ale my jsme přece jejich! Právníci možná přesně nerozuměli zadání, takže to bylo smutné nedorozumění.

Pořád nechápu, kde se vzala ta vaše vášeň?

Fotbal jsem odmalička hrál, vzhlížel jsem k těm nejlepším, a když se hrálo mistrovství světa 1998, oblíbil jsem si Brazilce Ronalda. Výjimečný střelec, který přestoupil do Realu a prodej jeho dresů zlomil všechny rekordy. A tím se to stalo.

Jen tím?

V roce 2002 hrál Real finále Ligy mistrů a Zinedine Zidane dal Leverkusenu úchvatný gól z voleje. Další důvod. Kamarádi se mě ptali: Co blbneš? Španělský fotbal přece nikoho nebaví. Koukej na Anglii, tam je to super.

Nechtělo se vám?

Ne, protože jsem se zamiloval do Realu. Teď jsem nadšený, že v Česku šíříme jeho dobrou pověst. Časem jsem zjistil, že jsme trochu fanatici.

Trochu?

Trochu dost. Všude věci, které souvisí s Realem. Myš k počítači, podložky, hrníčky. Nosíme klubové oblečení. A hlavně je nám fajn, když se potkáme a můžeme být spolu.

Martin Gonda, fanoušek fotbalového klubu Real Madrid

Do práce nosíte bílý dres?

Nejsem kravaťák, ale v dresu Realu si dovolím přijít jen někdy.

Třeba po vítězném finále Ligy mistrů? Real vyhrál třikrát po sobě.

Zatím největší zážitek byl rok 2014, La Décima, desátý titul v Lize mistrů. To jsem do práce v dresu dorazil a nikdo ze šéfů se nerozčiloval.

S jakým číslem?

Se sedmičkou. Sám jsem s tím číslem hrával a nosil ho i střelec Raúl, hrdina Realu.

Taky Cristiano Ronaldo hrál se sedmičkou.

Fantastický borec, ale nesouhlasím s tím, aby se kolektivní sport točil kolem kultu jedné osobnosti. Ronaldo a deset ostatních? To ne.

To znamená, že jste jeho letního odchodu nelitoval?

To ne! I když jsem k Ronaldově hře měl výhrady, jeho přestup do Juventusu mě nemile šokoval. Předpokládal jsem, že velkou kariéru dohraje v Realu a pak si na rok nebo dva odskočí třeba do Ameriky, kde by mu to mohlo vyhovovat. Real každou spekulativní nabídku na Ronalda smetl ze stolu, a najednou prásk!

Juventus uspěl, protože vyplatil výstupní klauzuli.

Nikdy jsem nepochopil, proč chce vlastně Ronaldo od Realu víc peněz. Jeho výplata byla astronomická, nebyl schopný ji utratit během svého života. Tak proč žádal víc? A pokud chtěl přestoupit, ještě bych pochopil Manchester United, kde začínal. Ale Juventus? Jít za horším a dělat, že jsem spokojený?

Třeba to potěší Plzeň, která se na Real chystá.

To bych neřekl. I lavička Realu je tak silná, že by si na Plzni měla vylepšit skóre.

To si Real myslel taky v sobotu po poledni proti Levante. Nebo v Moskvě při Lize mistrů. Oba zápasy senzačně prohrál.

Něco takového Real nesmí dopustit. Je mi z toho smutno.

Nehrozí, že bude hůř?

Nebojím se. Pro Real teď odstartoval náročný program, kdy hraje pět zápasů za patnáct dní, rozloží síly a El Clásico ho příští víkend vymrští za lepší budoucností.

Co když ne? Co když už Plzeň překvapí?

Překvapit může, protože narazí na Real bez formy. Ale jinak je samozřejmě kvalita nesrovnatelná.

Proč vy vlastně nepřejete českému klubu?

Protože moje srdce si vybralo úplně jinou adresu.

V aktuální sezoně se váš klub trápí. O kolik je slabší bez Ronalda?

Nerad to říkám, ale o hodně. Hlavně v ofenzivě je to zřetelné. Benzema a Bale sice měli úžasný začátek, jenže pak se to zlomilo. Mrzí mě, že po Ronaldovi nedokázalo vedení koupit žádnou prověřenou hvězdu. Mladý Mariano sice hraje výborně, ale minut dostává strašně málo. Moc to nechápu.

Když ne Ronaldo, kdo je hráčem vašeho gusta?

Pravý obránce Marcelo, to je moje ikona. Pohodář, srandista a neskutečný držák. Přišel, aby nahradil Roberta Carlose, kterého už asi překonal. Marcelo je jako robot.

O víkendu skóroval, ale bůh ví, jestli proti Plzni bude hrát.

Divil bych se. Dnešní zápas není pro Real příliš zajímavý. Trenér bude nejdůležitější hráče šetřit. S Plzní bude chtít nasbírat dobré skóre a udělat pozitivní atmosféru před derby s Barcelonou.

El Clásico je vám bližší?

Absolutně. El Clásico je top. Nad to není! Nehledě k tomu, že v aktuální sezoně je to zápas, od kterého se musíme odrazit.

A když ne? Byl byste pro odchod trenéra Lopeteguiho?

Vůbec ne. Real má dobrého trenéra, jen ten mančaft musí zabrat.

V sobotu Real Madrid prohrál s Levante 1:2.

Trápíte se u televize, když to Realu nejde?

A jak! Na každý zápas se snažíme koukat ve skupině, a když se nedaří, máme potřebu radit trenérovi: Střídej! Změň to! Poslední týdny jsou smutné, snad to Plzeň změní. Je jedno, jestli se soupeř jmenuje Levante, Plzeň nebo Barcelona, vždycky je to soupeř, kterého chceme porazit.

Ještě povězte, co je váš sen?

U Realu se to těžko definuje. Vyhrát ligu? To je rutina. Vyhrát Ligu mistrů? To jsme zvládli už třináctkrát. Nejradši bych byl, abychom vyhráli španělský titul na našem stadionu. Konkrétně v posledním zápase v sezoně. Díky vítězství nad Barcelonou.