Nominace mě překvapila. Myslel jsem, že je to legrace, říká Frýdek

„Ta zranění už v hlavě nemám. Mohlo se to stát klidně i na Spartě nebo kdykoli jinde. Určitě nemyslím na to, že by se mi něco takového mohlo stát znovu,“ přemítal Martin Frýdek na pražském letišti před odletem do Kataru, kde se tým utká s domácím výběrem a Islandem.



Byl jste z nominace hodně překvapený? Od konce září jste odehrál jen jediný zápas, o víkendu proti Zlínu.

Samozřejmě jsem překvapený byl. Vůbec jsem s tím nepočítal, nejdřív jsem si myslel, že je to legrace. Ale když jsem pak slyšel v telefonu pana Šeterleho (manažer reprezentace), tak mě to velice potěšilo. Jsem rád, že mi trenér věří a těší mě, že tu můžu být.

Aspoň si zlepšíte náladu, protože ta asi ve Spartě není ideální. Cítíte, že už se tým aspoň v něčem posouvá?

Doufám, že to bude lepší, že přijdou výsledky a hra nám bude šlapat. Ale zatím je na nás vidět, že si na hřišti tolik nerozumíme. Pomalu se to zlepšuje, ale problém je, že se nám nedaří výsledkově ani herně.

Vy sám jste dostal šanci po dlouhé době. Kdybyste dál nenastupoval pravidelně, budete chtít svou pozici řešit?

Asi bych to nechal až na zimu, teď bych to nerad komentoval. Nevím, co bude za týden, natož za dva měsíce.

S trenérem jste svou pozici v poslední době nějak probíral?

Opravdu bych se k tomu nerad vyjadřoval.

Tak jinak: třeba Václav Kadlec také dlouho pod koučem Stramaccionim nenastupoval, ale pak od něj dostal šanci a začal nastupovat. Může jeho příběh motivovat i vás?

Já na šanci čekal měsíc a půl a snad jsem se jí zhostil dobře. Doufám, že taky dostanu ještě další, ale záleží na trenérovi. Já za něj rozhodovat nebudu.