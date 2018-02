Ostravský Fillo: Potřebujeme čas na sehrání, ale my ho nemáme

První zápas nevyšel, měli jsme velké očekávání, ale nezvládli jsme to a tím se vytvořil velký tlak. Bylo by super, kdyby Martin jako posila vstřelil hned hattrick nebo měl tři asistence. Ale je to těžké, zvyká si na prostředí. Ví, do čeho šel. Pracuje na tom, i dneska to chtěl zlomit. Ale měl to daleko těžší v tom, že domácí ho znali. S jeho výkonem jsem spokojený, samozřejmě od nejlepšího záložníka loňské ligy čekám ještě víc, hlavně góly a asistence.