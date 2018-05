Měl jsem na tu penaltu jít, přemítá ostravský Fillo. Ale věřil si

„Musím poděkovat Damemu (střelci prvního gólu Diopovi), že mi zachránil kůži, protože po zápase jsem se dozvěděl, že Karviná těsně po té mojí neproměněné penaltě dala gól. Deset minut jsme sestupovali. Po zápase mi kluci říkali, že na lavičce byly nervy. Naštěstí jsme dali dva góly a zachránili se.“

Brněnský brankář Halouska říkal, že mu trenér radil, že kopete penalty doprava nebo doprostřed. Co vy na to?

Teď si říkám, jestli jsem měl na tu penaltu vůbec jít. V lize jsem dal devět penalt za sebou, věřil jsem si. Bylo to správné rozhodnutí, že jsem na ni šel. Ale že jsem ji nedal, to byla velká chyba. Pak nás stálo spoustu sil dát ty dva góly.

Co se vám po té penaltě honilo hlavou?

Celou dobu jsem věřil, že to zvládneme… I když to nebylo bůhvíjak pohledné utkání, bylo hrozné vedro, trošku jsme se trápili, ale jsem rád, že jsme se vyhrabali z téměř beznadějné situace a ligu zachránili.

Za celý první poločas jste ani jednou nevystřelili přímo na branku. Poznamenala hru důležitost zápasu?

Chyběl nám Bary, těsně před zápasem vypadl ze sestavy Pazdera, který se zranil. Broňa Stáňa ale na jeho postu odehrál fantastické utkání. Někdy je poslední krok nejtěžší. Nakonec jsme ho udělali a liga tady zůstává, což je fantastické. Musíme poděkovat lidem, že byl zase plný stadion. Je to neuvěřitelné, že nás takhle hnali za záchranou, i když některé zápasy nebyly kvalitní.

Takže podpora fandů vám hodně pomohla?

Fanoušci byli v každém utkání naším nejlepším hráčem. Vítězství je i pro ně. Opravdu bomba, jako bychom slavili titul. Jen to potvrzuje, že Baník je fenomén. Doufám, že v dalších sezonách nebude hrát o záchranu, ale o lepší příčky.