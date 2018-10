Fillo z Baníku: Až tak bombastický tým nemáme, ale o Evropě sníme

Projevuje se soudržnost i tím, že jste spolu vyrazili na koncert?

Pár kluků šlo, já taky, dostali jsme lístky. Strašně jsme si Kryštof užili. Ale není to jediná věc, co jsme podnikli. Minulý měsíc jsme byli třeba na paintballu. Parta a hierarchie je u nás dobrá. Funguje to.

A jakou roli to hraje ve výkonu?

V Čechách je to alfa a omega. Když to v týmu šlape, jsou i výsledky na hřišti. V šatně musí být pozitivní atmosféra, pohoda a hierarchie, aby každý věděl, kde má své místo.

Pět výher v prvních šesti kolech vás vystřelilo nahoru. Upletli jste si na sebe bič?

Fanoušci jsou namlsaní tím fantastickým začátkem, ale my v kabině víme, že nemáme tak bombastický tým, abychom ligu projeli s 25 výhrami. Prostě přišly zápasy, které jsme nevyhráli. Je dobře, že starší kluci ani trenér nepanikařili. Řekli, že to bude jinak. A taky to v Teplicích jinak bylo.

Jak?

Poctivý odmakaný zápas, asi žádná hitparáda pro lidi. Ale my teď dvakrát ztratili a chtěli jsme si spravit chuť.

Bral jste utkání emotivně, protože jste do Ostravy přišel právě z Teplic?

Byl to pro mě speciální zápas, protože jsem tady strávil tři sezony. Na Teplice mám hrozně hezké vzpomínky, většinu kluků tady znám, klubu přeju a vždycky se budu vracet rád. Úplný závěr utkání patřil jednoznačně domácím, měli dvě neskutečné hlavičky. Minule venku v Mladé Boleslavi jsme ztratili zápas v posledních sekundách, teď štěstí stálo při nás.

Ukázali jste, že se s vámi musí na špici počítat?

Abych řekl pravdu, takhle to neřešíme. Máme cíl skončit do 10. místa, zatím jsme třetí čtvrtí, což je určitě nadstavba. Prostě chceme vyhrát každý zápas. Jestli by se s námi mělo počítat nahoře, na to je brzy.

Ale už je odehraných 13 kol, to je dost.

My si uvědomujeme, že když nepodáme výborný výkon, můžeme prohrát s každým. Předtím proti Karviné jsme zjistili, že když vypustíme 20-30 minut, horkotěžko to pak honíme. Proto jsme předvedli v Teplicích koncentrovaný výkon.

Jaký to je balzám oproti jaru?

Na jaře jsme sváděli boj o holé přežití. A musím říct, že ten půlrok nás neskutečně posílil do budoucna. Bylo to hrozně stresující a těžké období, ale my ho překonali a začalo se nám dařit. Hrozně si toho vážíme.

Takže úspěšné časy berete s pokorou?

My máme v kabině spoustu zkušených hráčů a víme, že jednou dvakrát štěstí urazíte, a pak třeba sedmkrát nevyhrajete. Každý zápas si říkáme, že do něj jdeme s pokorou, že do něj dáme všechno, abychom nenastartovali nějakou negativní sérii. Zatím se nám to vyplácí. Dvakrát jsme teď ztratili za remízy a přišel varovný prst od trenéra. I mezi sebou jsme si řekli, že takhle ne. Že nám 1. poločasy nevyšly s Mladou Boleslaví ani s Karvinou. A že v Teplicích do toho šlápneme od začátku.

Jak vypadá Páníkův varovný prst?

Spousta strávených hodin u videa a rozbor věcí, co se nepovedly. Měli jsme to ne za trest, ale patří to k tomu. Už o poločase i po zápase jsme si řekli, že jsme hráli špatně, a trenér nám to v týdnu několikrát zopakoval. Umíme to zhodnotit a kritiku vzít.

Myslíte už na evropské poháry?

Přání a sen to je asi každého z nás. Máme starší kádr, každý zkušený hráč chce něco dokázat, protože se nám to už krátí. Chtěli bychom si v Evropě zahrát, ale je to spíš přání a sen než cíl.

Čeká vás dvojboj s Plzní, v poháru i lize. Jak k těm zápasům přistoupíte?

K oběma naplno. Jako vždy. Oba jsou pro nás důležité, i z poháru se můžete dostat do Evropy.