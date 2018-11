Na sobotu se těším, zápas bude mít grády, míní ostravský Fillo

Martine, jak chutná jako odchovanci Viktorie vítězství v Plzni?

Samozřejmě, že je to krásné. Zvlášť, když se ten zápas pro nás v závěru nevyvíjel podle plánu.

Jsou to pro vás po těch letech strávených mimo Plzeň pořád ještě specifické zápasy?

Jsou, vyrůstal jsem tady. Viktorku budu mít navždy v srdci, jenom díky ní můžu hrát fotbal na takové úrovni.

Čím jste rozhodli o pohárovém vítězství a postupu?

Asi silou vůle. Zdálo se mi, že jsme chtěli víc. Kvalita byla na straně Viktorky. První půli jsme hráli špatně, ale pak jsme vystrčili růžky a vedli jsme 2:1. Domácí vyrovnali až v závěru a prodloužení jsme uhráli trochu i zázrakem.

Věřil jste, i když Plzeň v nastavení z penalty vyrovnala a navíc byl vyloučen Václav Procházka, další Explzeňák?

Abych řekl pravdu, tak ani nevím. V tom závěru bylo hodně emocí. Každý si vyléval zlost místo koncentrace na hru, ale nakonec jsme to ukousali. Měli jsme však i hodně štěstí, Martin Zeman mohl dát gól a jeli jsme s prázdnou. Jenže Buďa (brankář Budinský) zachytal a Flaška (Fleišman) to pak trefil…

Vypsali jste s Václavem Procházkou nějakou speciální odměnu do kabiny za výhru v Plzni?

Jasně. To bude občerstvení, které v Ostravě ještě nikdy nebylo a už ani nebude! Kluci se mají na co těšit. Ale co to je, vám neřeknu. (úsměv)

Vy se s Plzní utkáte hned v sobotu znovu, tentokrát v lize a na domácím hřišti. Povzbudilo vás pohárové vítězství hodně?

Je to výjimečná situace, zkusíme se dát fyzicky do kupy a v sobotu si to rozdáme znovu. Moc se těšíme, bude plný stadion, super atmosféra. A Viktorka bude dost nabuzená, tahle porážka je bude bolet. Ten zápas bude mít grády.

Prozraďte, co se s Baníkem stalo? Na jaře hrál o záchranu a teď patří ke špičce ligy.

Ono se vám hraje jinak, když máte deset bodů po dvaceti zápasech a musíte dohánět ztrátu. My jsme potom každý zápas museli vyhrát, a to bylo hrozně těžké.

Takže se dá říct, že vás to jaro zocelilo a teď z toho těžíte?

Samozřejmě, byl to neuvěřitelně těžký půlrok. I proto si teď vážíme každé výhry a nepodceníme žádný moment