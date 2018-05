Rána a pět stehů. Chvilku jsem otřesený byl, říkal ostravský Fillo

„Odvedl dobrou práci, moc mu děkuju, protože mi to potom vůbec nekrvácelo, ani mě to neomezovalo,“ řekl Martin Fillo, který zápas dohrál se zavázanou hlavou.

Byl jste hodně otřesený?

Chvilku jo, ale pak jsem se do toho dostal a moc to necítil. Trochu to bolelo, ale to k tomu patří.

Bylo utkání tak bojovné, jak se čekalo?

Je závěr ligy a každý do toho jde naplno, ale všechny zákroky byly fér. Tak to má být.

Vy jste přece jen měli víc ze hry.

Věděli jsme, že když vyhrajeme, tak budeme zachráněni. A v první půli to tak vypadalo. Připravili jsme si několik možností, měli jsme dost rohů, ale bohužel. Je to jen remíza.

Vaši střelu v 67. minutě Berkovec vyrazil. Necháváte si první ligový gól za Baník až na poslední utkání sezony s Brnem?

Je škoda, že to tam nespadlo. Měli jsme více nebezpečných situací, měli jsme vyhrát, ale každý bod se počítá a třeba, doufám, že i tak budeme slavit záchranu. I ten bod je strašně důležitý.

Chyběl vám v útoku zraněný Milan Baroš?

Samozřejmě. Pro nás to je nepostradatelný hráč. Ale kluci na hrotu se ho snažili nahradit. Odvedli dobrou práci a budeme věřit, že příští zápas už bude s Barym. Anebo se kluci trefí.

Co říkáte tomu, že o druhém sestupujícím stále není rozhodnuto?

Je to neuvěřitelné, je to strašně napínavé pro fanoušky. Pro ně to musí být super, když se o záchranu hraje do posledního kola, ale pro nás to moc dobré není. Chtěli jsme to už ukončit, ale nedá se nic dělat – rozhodneme v posledním kole.