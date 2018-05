Dúbravka se stal hráčem Newcastlu, Sparta dostane víc než 170 milionů

Informaci o přestupu přinesl sparťanský web i stránky anglického klubu.

„Jsme rádi, že se přestup povedlo dokončit. Je to vynikající zpráva,“ řekl trenér Rafael Benítez. „Od chvíle, kdy sem přišel, chytal fantasticky. Je to ohromně pracovitý brankář, byli jsme velmi spokojeni s tím, jak jaro zvládl.“

Je to pozoruhodný příběh slovenského gólmana.

Loni v létě přišel do Sparty jako volný hráč z Liberce, začátky v Praze měl složité, brzy přišel o místo jedničky, ale po srpnovém odchodu Tomáše Koubka do Rennes se Dúbravka mezi tyče vrátil a zařadil se mezi opory.

A natolik zaujal Rafaela Beníteze, trenéra Newcastlu United, že ho v lednu angažoval. Nejdřív na hostování, které mělo ukázat, jestli devětadvacetiletý gólman na Premier League má.

Předvedl se parádně, a tak si vysloužil přestup. V Anglii podepíše smlouvu do června 2022. „Hostování s opcí a následný přestup bylo pro nás ideální,“ zdůraznil Benítez. „Těšíme se, že tady bude s námi.“



Start v Premier League měl skvostný, podržel tým proti Manchesteru United a výrazně se podílel na senzačním vítězství 1:0.

Odchytal dvanáct zápasů, z toho šest vítězných, čtyřikrát udržel čisté konto. S jeho významnou pomocí Newcastle s předstihem vybojoval záchranu, mimo jiné doma porazil Arsenal i Chelsea.

Po triumfu 3:0 v závěrečném kole nad loňským šampionem dával na hřišti rozhovor pro televizi a padesát tisíc diváků vyvolávalo jeho jméno. „Poslední zápas sezony, snad ne poslední zápas v dresu Newcastlu,“ říkal Dúbravka.

Čekalo se, jestli klub potvrdí ve funkci trenéra Beníteze, který by pak rozhodl Dúbravku koupit. To se právě stalo.

„Jsem moc rádi, že to dopadlo, jak jsme si přáli. Martin si během jara získal srdce celého Newcastlu,“ poznamenal hráčů agent Pavel Zíka ze společnosti Global Sports, který před šestnácti lety byl i u rekordního přestupu brankáře z české ligy - Petra Čecha do Rennes. Dúbravka to ještě překonal.

Pro Spartu to je skvělý obchod, odstupné za něj neplatila a po prodeji do Anglie na něm vydělala podle kuloárních informací 6 milionů liber, v přepočtu 174 milionů korun.

A netratila ani na brankářském postu. Jako náhradu přivedla Florina Nitu. A byla to dobrá volba, rumunský brankář Dúbravku nahradil, na jaře patřil mezi nejlepší sparťany. Do další sezony tak bude pokračovat s Nitou jako jedničkou a veteránem Davidem Bičíkem jako dvojkou.

Dúbravka, který se se slovenskou reprezentací chystá na přípravný duel proti Nizozemsku, si přestupem splnil sen.

Odchovanec Žiliny pomohl klubu v létě 2010 do Ligy mistrů, v roce 2014 zamířil do dánského Esbjergu, po dvou letech šel do Liberce a loni do Sparty.