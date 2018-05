Dúbravka, miláček fanoušků Newcastle: Snad se uvidíme i v příští sezoně

V neděli odpoledne před zápasem s Chelsea doufal: „Poslední zápas sezony, snad ne poslední zápas v dresu Newcastlu.“

Přání slovenského gólmana, který v Newcastlu hostoval, se řeší. Kluby začnou jednat, za jakých podmínek Dúbravka do Anglie přestoupí.

Těžko si představit, že by ho Newcastle koupit nechtěl. „Nejlepší brankář od éry Shay Givena,“ zní hlas lidu.

Given v druhé polovině devadesátých let střídal na pozici jedničky dlouholetou oporu Pavla Srníčka. Irský gólman v Newcastlu působil dvanáct let.

Takové srovnání musí Dúbravkovi, jenž má za sebou sotva čtyřměsíční hostování, lichotit.

Byl oporou nováčka, který se s velkým předstihem zachránil, s ním v bráně doma porazil Manchester United, Arsenal i Chelsea a sezonu zakončil na solidním desátém místě.

Když po závěrečném utkání s Chelsea (3:0) dával Dúbravka na hřišti rozhovor do televize, padesát tisíc fanoušků v hledišti skandovalo jeho jméno.

On se na chvíli od kamery otočil, zatleskal s rukama nad hlavou a až dojatě pronesl: „Co na to říct? Snad jen, že strašně moc děkuju.“

Od chvíle, kdy při debutu v úvodu února pomohl k triumfu nad Manchesterem United (1:0), se stal miláčkem publika. Zasloužil si to díky skvělým výkonům.

Snažil se, aby neskončilo jen u půlročního hostování.

„Doufám, že se uvidíme i v příští sezoně,“ pronesl.

„Děkuju všem, spoluhráčům, fanouškům, klubu i trenérovi, že mi dal šanci,“ loučil se Dúbravka se sezonou. Věří, že ne s Premier League.

Přece jen rozdíl mezi českou ligou a anglickou je obrovský.

Sparta si za peníze, které dostala za jarní hostování, pořídila Florina Nitu. A byla to dobrá volba, rumunský brankář Dúbravku nahradil. Odstupné za přestup by mělo činit víc než sto milionů korun. A to je dobrý obchod i pro Spartu.

Těžko si představit, že by Dúbravka v příští sezoně nepůsobil v Premier League.