S Dúbravkou k záchraně. A teď bude gólman řešit přestup ze Sparty

Všechno nasvědčuje tomu, že anglický klub v létě devětadvacetiletého slovenského brankáře získá ze Sparty na přestup. V nejlepší lize planety Dúbravka zatím jen hostuje.

Pro Spartu to každopádně bude výhodný obchod, transferová suma včetně platby za jarní hostování přesáhne 150 milionů korun.

„Jsem rád, že chytám. Kariéra v Anglii se vyvíjí správným směrem. Věřím, že si po sezoně sedneme a hostování se změní v přestup,“ řekl Dúbravka v rozhovoru pro slovenský server sport.sk.

Angažování Dúbravky je terno i pro Newcastle. Než si po lednovém příchodu poprvé stoupl do brány, byl Newcastle jediný bod od sestupové příčky.

V následujících sedmi zápasech s Dúbravkou tým pětkrát zvítězil, jednou remizoval a podlehl jen Liverpoolu. Je z toho desátá příčka a třináctibodový odstup od pádu do druhé ligy. Pět kol před koncem je to takřka jistá záchrana.

Zklamaný Petr Čech opouští trávník po prohře Arsenalu s Newcastlem. V levé ruce si nese dres Martina Dúbravky.

„V celém Newcastlu jsou asi jen dva lidi, kteří si nepřejí setrvání Dúbravky v klubu,“ píší s nadsázkou anglická média a jmenují náhradní brankáře Darlowa a Elliota.

Dúbravka své půlroční hostování začal vítězstvím nad Manchesterem United (1:0), v posledním zápase v neděli se radoval po výhře nad Arsenalem (2:1).

Po utkání si vyměnil dres s Petrem Čechem a oba zavzpomínali na podobnou scénku z roku 2010, kdy Dúbravka chytal Ligu mistrů za Žilinu, kam český brankář dorazil s Chelsea.

Pak se přes Esbjerg dostal v létě 2016 do Liberce, odkud loni zamířil jako volný hráč do Sparty. A po pár měsících už chytal Premier League.

Sparta zatím dostala přes padesát milionů korun za hostování. Až se Newcastle definitivně zachrání, což může být už ve čtvrtek, pokud Southampton nezvládne dohrávku v Leicesteru, začnou kluby řešit Dúbravkův přestup.

„Pevně věřím, že to dopadne. Pro mě je důležité výkony stabilizovat a v Newcastle se usadit. Pro každého, i pro fotbalistu je důležité mít zázemí, proto bych chtěl podepsat dlouhodobý kontrakt. Poslední roky jsem se stěhoval z jednoho klubu do druhého,“ poznamenal Dúbravka.

Zřejmě tak nedojde na další shledání Dúbravky se současným sparťanským trenérem Pavlem Hapalem, oba byli u historické účasti Žiliny v Lize mistrů. Ale když Dúbravka koncem ledna ze Sparty odcházel, Hapal byl ještě u slovenské reprezentace do 21 let. Do Sparty přišel až v březnu.

„Pavla mám hodně rád, pro mě je to super člověk. Mrzí mě, že jsme se ve Spartě minuli. Ale dostal jsem možnost chytat jednu z nejlepších lig na světě a rád bych tady zůstal. Přál bych si, aby si Sparta zajistila poháry. A sobě bych přál, abych mohl v Anglii působit delší dobu.“