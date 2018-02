Dúbravka uchvátil Anglii. Měl si koupit los, vyhrál by, žertoval Benítez

Dúbravka přišel do Newcastlu v poslední lednový den na hostování z pražské Sparty. V minulém duelu proti Crystal Palace ale jen kryl záda Karlu Darlowovi. Proti manchesterskému velkoklubu to byl však právě on, na kterého ukázal trenér Rafael Benítez.

Na slovenského brankáře mířilo v utkání šest střel. Poradil si s Lingardovým tečovaným pokusem, úspěšně zasáhl i proti Martialovi. Několikrát mu velmi výrazně pomohli svými obětavými zákroky spoluhráči.

„Myslím, že si vedl dobře. Kdyby si dnes koupil los do loterie, vyhrál by,“ uvedl kouč Benítez, který je se současnou situací mezi tyčemi spokojený. „Pro nás je pozitivní, že jsme mezi gólmany zvýšili konkurenci a musejí o místo bojovat.“

„Byl to úžasný zápas. Je pro nás moc důležité, že jsme získali tři body. Všichni jsme teď strašně šťastní,“ neskrýval nadšení Dúbravka.

Jeho příchod na sever Anglie se nerodil jednoduše, dotažený byl až v závěrečný den přestupového období. „Nějakou dobu jsme ho sledovali, stejně tak ale i několik dalších brankářů. Nakonec jsme dostali šanci Dúbravku podepsat, on sám si přál sem přijít,“ uvedl španělský kouč.

Newcastle se výhrou posunul vzhůru na třináctou pozici tabulky. Stále je však v sestupovém ohrožení. Od osmnáctého místa, které by na konci sezony znamenalo pád do nižší soutěže, jej dělí pouze dva body.

Mimochodem, trenér José Mourinho nedokázal prolomit kletbu, která ho tíži v průběhu jeho celého angažmá v Anglii. Na stadionu St. James’ Park, kde hraje Newcastle své domácí zápasy, totiž ještě nikdy nezvítězil...