Debut proti Manchesteru? Udělám vše, abych byl připravený, říká Dúbravka

Dúbravkovi konkurenti Kdo jsou Rob Elliot a Karl Darlow? Rob Elliot (31 let, Irsko)

Čtyřnásobný irský reprezentant je v Newcastle sedmým rokem. Když se před třemi lety konečně stal jedničkou, na tři čtvrtě roku ho vyřadilo zranění kolene. Pravidelně chytal také na začátku letošní sezony.

Brankáři Newcastlu Rob Elliot (vlevo) a Karl Darlow (vpravo). Karl Darlow (27 let, Anglie)

Odchovanec Nottinghamu Forest přišel do Newcastlu před čtyřmi lety a loni coby jednička vychytal Newcastlu postup do Premier League. Aktuální sezonu začal jako náhradník, do brány se vrátil na konci listopadu.