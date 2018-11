V Olomouci je za zrádce, reprezentaci si Doležal vystřílel v Peltově klubu

Na tiskové konferenci před zápasem v Jablonci s trenérem fotbalové Olomouce Zdeňkem Psotkou položil jeden z novinářů kromě diktafonu na stůl i bílý dresík Sigmy do auta s číslem 15, který ještě nedávno nosil Martin Doležal, než za podivných okolností utekl právě do Jablonce.

„To je vtip? Hmm, dobrý,“ zamračil se Psotka a minidresík odsunul bokem.

Ani po dvou měsících nestrávil útěk útočníka, na kterém byl podepsaný jako generální manažer.

Vždyť právě Psotka dal Doležalovi poprvé v osmnácti letech šanci v první lize. Už ve starším dorostu Sigmy na něj sázel, byť měl o dva roky méně než tahouni Hořava s Nepožitkem, kteří mu ze středu pole servírovali přihrávky. Přesto se vytáhlý Doležal podílel na dorosteneckém titulu výrazně.

S fotbalem začínal v TJ Sokol Rajnochovice, když mu bylo šest. Po pěti letech zamířil do Bystřice pod Hostýnem a v roce 2004 do Olomouce. Vědělo se, že je talent, že na urostlou postavu se dobře pohybuje. Jen vypilovat zakončení a může na něm stát ofenziva Sigmy. Jenže v zimě 2014 bylo všechno jinak a dodnes to fanoušci modrých Doležalovi neodpustili.

Martin Doležal v dresu Olomouce.

Tenkrát na podzim byl s osmi góly nejlepším střelcem týmu a na jeho branky spoléhal také v jarních bojích o záchranu. Jenže Olomouc si - jaksi - nepohlídala zaregistrování nové smlouvy na asociaci a hráčův osobitý agent Chovanec začal svého klienta nabízet jako po sezoně volného hráče ostatním klubům, až se chytil Jablonec, jemuž šéfuje tehdejší předseda asociace Miroslav Pelta a jemuž nedělalo problém za takových okolností využít situace. Příležitost dělá...

Výhodný přestup! Pelta nakonec pár milionů na naštvanou Hanou poslal, ale tržní hodnota 23letého bijce byla jinde. Pro Psotku šlo však hlavně o lidské zklamání.

Teď Doležala možná čeká premiéra v české reprezentaci v přípravném utkání v Polsku. Na rozdíl od fanoušků, Sigma, za kterou odkopal 57 zápasů a dal 17 gólů, mu už to snad i prominula. V minulé sezoně v zimě jej chtěla z Jablonce vykoupit zpátky, avšak Pelta to utnul, byť se Doležal trápil na lavičce. A byl to tah v pravdě za desítky milionů.

Doležal se rozehrál, dal na jaře důležité góly, díky kterým skončil Jablonec třetí před čtvrtou Olomoucí, na její úkor se probojoval do základní skupiny Evropské ligy a shrábl bonus 72 milionů korun...

Sigmu připravil o miliony. Dvakrát

„Bylo nám řečeno Mirou Peltou, že nebude nikoho uvolňovat a uvidí se podle toho, jak dopadne jaro. Pak se to otočilo. Začal hrát, dávat góly a Jablonec nás přeskočil,“ trpce se pousmál sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář, který nebyl u toho, když Doležal před čtyřmi lety ze Sigmy zmizel. Chtěl mu dát v Olomouci druhou šanci, ale především chtěl dát Olomouci zbraň na hrot, která splňuje vysoké nároky trenéra Jílka v presinku a práci pro tým. Nikoli jen střílení branek.

„Nehleděl jsem na minulost a jeho odchod, u kterého jsem nebyl. Lidé toho napovídají. Martin Doležal by splnil naše požadavky. Byli jsme v kontaktu i směrem k létu, ale tím, že nás Jablonec přeskočil, tak se to změnilo. Byl to jeden z našich velkých kandidátů. To je fotbal,“ vykládal Minář smířeně.

Dalo by se říct, že když Doležal vystřílel Jablonci Evropskou ligu, podruhé připravil Sigmu o miliony.

Jablonecký útočník Martin Doležal v akci v utkání Evropské ligy v Rennes.

V 28 letech je jedním z nejstarších nováčků v historii českého výběru. „Pořád jsem nervózní. Vůbec jsem nečekal, že se dostanu do nominace, i když jsem přemýšlel o tom, že bych se jednou chtěl podívat do reprezentace. Každý sportovec si to chce vyzkoušet. Byl to můj sen, který se mi splnil,“ povídal Doležal novinářům na srazu.

„Někomu to vyjde dřív, někomu později. Člověk má někde svůj osud napsaný nahoře. Já měl napsané, že se v 28 letech dostanu do reprezentace, vyšlo to. Vím, že tu nejsem nejmladší, ale ještě nejsem úplně starý. Takže doufám, že tu třeba něco ukážu a ještě se sem jednou dostanu.“

Já reprezentant? To není vtip!

V druhé polovině září si přitom poranil kotník a původní prognózy hovořily o šesti týdnech bez fotbalu.

„Ta představa byla strašná. Pak jsem šel na plazmu, kterou mi píchli do vazu. Po dvou a půl týdnech jsem začal cvičit, běhat a uzdravil se o pár týdnů dříve.“

Po zranění nastoupil třikrát v základní sestavě a dal tři góly, z toho dva v neděli proti Bohemians 1905. Celkově jich má na kontě sedm v jedenácti zápasech. Je ve formě a právem v reprezentaci.

Kombinace síly a rychlosti z něj dělá zajímavého útočníka. Navíc dozrává v zakončení, se kterým měl po přechodu z mládežnického fotbalu největší potíže.

„A teď patří v lize k útočníkům, kteří se brání nejhůř,“ říká uznale Doležalův spoluhráč z mistrovského olomouckého dorostu Pavel Dreksa, nyní stoper Karviné.

„Když jsem po zranění nastoupil proti Liberci, cítil jsem se strašně. Pak jsme vypadli v poháru s Karvinou a ani jsem nečekal, že mě trenér postaví od začátku na Dukle. Dal jsem gól, ale spálil jsem tři další tutovky. Tam bych reprezentaci pokládal za vtip,“ přiznal Doležal. „Nejvíce mi asi pomohlo poslední utkání s Bohemians.“

Už jen to, že v původní nominaci figuroval jako náhradník, ho velmi překvapilo. „Nikdy jsem tam nebyl. Když jsme byli v Astaně na Evropské lize, Michal Trávník se mě na pokoji ptal, jestli vím, že jsem v náhradnících. Já říkal, že vůbec netuším, kde jsem se tam vzal.“

Trenér Jaroslav Šilhavý ho povolal jako typologicky podobného hráče za zraněného plzeňského šutéra Krmenčíka. „Střílí góly, Jablonec hraje dobře,“ poznamenal Šilhavý, který Doležala upřednostnil před Ondráškem, jenž se prosazuje v Polsku.

„Trenér asi hledal podobný typ, ale čekal jsem, že vezme Ondráška, který dal v Polsku osm gólů a daří se mu. Říkal jsem si, že by to mohlo vyjít, ale upřímně moc jsem tomu teda nevěřil,“ líčí Doležal. „Možná hrálo roli i to, že jsem pod trenérem Šilhavým hrával v Jablonci.“ O dodatečné pozvánce se od trenéra dozvěděl v neděli večer cestou z Jablonce domů na Moravu.

„Jel jsem pro manželku a syna, měli jsme mít tři dny volna. Chtěl jsem si užít syna, který má teď půl roku. Rád bych byl s nimi, ale to je život. Přijel jsem v deset večer na Moravu a ráno před pátou jsme jeli do Jablonce, tam je vysadil a jel do Prahy. Najezdil jsem trochu víc kilometrů.“ Ale s kilometry navíc čerstvý reprezentant počítal, když si svérázně zvolil jabloneckou cestu.

Počítat musí i s tím, že v Olomouci na svého odchovance dodnes bučí a pískají. Dokonce se fanoušci Sigmy vydali na jeho jabloneckou premiéru do Uherského Hradiště.

V hledišti rozvinuli transparent ZRÁDCE s dvěma čísly - přeškrtnutou 15 a 24, již nosí v Jablonci.

„Proti Olomouci to pro mě bude specifický zápas asi až do konce kariéry,“ tuší. „Ale zrádce nejsem!“