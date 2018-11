Zazdil jsem to, litoval jablonecký Doležal a chválil tým i Koubka

Jablonečtí se tak ani na pátý pokus výhry v Evropské lize nedočkali a ve skupině K skončí poslední.

„To, co dneska s Rennes, se nám stalo ve všech zápasech Evropské ligy. Určitě jsme nebyli horším týmem, spíš naopak, měli jsme snad pět stoprocentních šancí, ale zase jsme je neproměnili. A to se v Evropě trestá,“ litoval urostlý jablonecký forvard.

„Ale smekám před celým týmem, zase jsme si dokázali, že můžeme soupeřům v Evropě konkurovat, ale bohužel při nás to štěstí nestálo.“

Hodně šancí jste měl právě vy...

...a tímto bych se chtěl omluvit klukům i fanouškům, protože dneska jsem to zazdil. Beru to na sebe a asi neusnu.

Myslíte to břevno, které jste zblízka nastřelil?

Hlavně to břevno. Vojta Kubista už se napřahoval, ale já jsem si na něho křiknul, ať mi to pustí, protože jsem to měl přímo v běhu. Ale i tu následnou hlavičku jsem pak mohl umístit jinak, bohužel jsem to netrefil.

Ještě předtím jste byl po centru sám na malém vápně, ale místo gólu jste hlavou minul bránu. To se vám v české lize většinou nestává, je to tak?

Dá se to tak říct, ale nebylo mi přáno. Prostě jsem to zkazil.

Co jste říkal výkonu českého brankáře Tomáše Koubka?

Není náhoda, že je v Rennes, je to vynikající gólman, což tady potvrdil, ale my jsme dneska ztroskotali spíš sami na sobě, hlavně já. Ty šance byly stoprocentní a musí se dávat.

Kvůli výhře Dynama Kyjev v Astaně jste o naději na postup přišli už před zápasem, vnímali jste to?

Ani ne, my jsme hlavně moc chtěli už konečně vyhrát a s domácím prostředím se rozloučit vítězstvím. To se nám nepovedlo, děkujeme fanouškům, že nás v domácích zápasech hodně podporovali a je škoda a mrzí nás, že jsme se jim neodvděčili tou výhrou.

Dlouhodobě vám chybí Masopust, proti Rennes nemohl hrát další krajní záložník Jovovič. Bylo to znát?

Myslím, že Michal Trávník odehrál na pravém kraji zálohy vynikající zápas. Samozřejmě kdyby mohli hrát Lukáš Masopust i Vlado Jovovič, tak by to možná bylo o něco lepší, ale i tak si myslím, že za výkon se nemusíme stydět. Ale budu se opakovat, ztroskotáváme na zahozených šancích a to nás stojí body.

Před vámi je ještě jeden zápas v Kyjevě, vnímáte třeba nějak současnou vyhrocenou situaci na Ukrajině?

Něco jsem viděl ve zprávách, ale teď to šlo mimo nás, soustředili jsme se na náš fotbal a připravovali jsme se na Rennes. My se každopádně budeme snažit vyhrát v Kyjevě aspoň ten jeden zápas v Evropské lize. Dynamo už má jistý postup, takže možná nastoupí v jiné sestavě. Uvidíme.